Bahn-Gewerkschaft rät vom Zugfahren während Pfingsten ab

Exklusiv Die Eisenbahner fürchten ein Chaos über das Pfingstwochenende und warnen vor Räumungen überfüllter Züge. Vor der Fußball-EM erhöhen die Arbeitnehmervertreter den Druck auf die Politik.

Pfingsten ist Reisezeit. Millionen machen sich auf den Weg, um Familie und Freunde zu besuchen. Oder nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub, der vielleicht noch um ein paar Tage verlängert wird. Autobahnen und Züge sind voll. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG fürchtet, dass letztere sogar überfüllt sein werden und rät von Zugreisen ab.

Besonders betroffen sind demnach die Strecken, die an Nord- und Ostsee führen. „Erfahrungsgemäß sind die Regionalzüge am langen Pfingstwochenende übervoll. Vor allem Richtung Küste und auf die Inseln in Ostsee und Nordsee wird der bereitgestellte Regionalverkehr nicht ausreichen“, warnt Ralf Damde von der Gewerkschaft. Er ist gleichzeitig Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats bei DB Regio, weiß also, wo in der Fläche die Probleme bei der Bahn liegen.

Bahn-Gewerkschaft befürchtet Zugräumungen

Viele Ferienorte an den Küsten haben keine Fernverkehrsanbindung mit ICE oder IC und werden von Regionalzügen angesteuert, die die Masse an Pfingstreisenden aber nicht aufnehmen können, wie die EVG mahnt. „Uns fehlen Fahrangebote und Personal – es wird zu Frust und Eskalationen durch Überfüllungen, Zugausfällen und Zugräumungen kommen“, sagt Damde voraus.

Eine hohe Belastung der Züge erwartet die Gewerkschaft auch während der in einem Monat beginnenden Fußball-Europameisterschaft. Die EVG fordert mehr Sicherheitspersonal, um das eigene Personal und Reisende zu schützen.

Durch das 49-Euro-Ticket nutzen spürbar mehr Passagiere die Nah- und Regionalzüge, an Feiertagen sind Ausflüge mit der Bahn besonders beliebt. Für Verärgerung sorgt regelmäßig der begrenzte Platz für Fahrräder, die Ausflügler dabeihaben, um vom Bahnhof weiterzufahren. Betriebsratschef Damde sieht das Pfingstwochenende als eine Blaupause für die Fußball-Europameisterschaft, die in gut vier Wochen mit dem Eröffnungsspiel in Berlin beginnt. Die Bahn rechnet während des Turniers laut Gewerkschaft mit zwei bis drei Millionen Fahrgästen zusätzlich. „Ich appelliere an die Politik, Arbeitgeber und Eigentümer, den Regionalverkehr auf mehr Fahrgäste einzustellen und fordere ein EM-Sonderprogramm“, verlangte der Gewerkschafter.

Eisenbahner warnen erneut vor Zugchaos bei Fußball-EM

Der staatliche Schienenkonzern wirbt aktiv um die Fans und bietet den Zuschauern eine verbilligte Probe-Bahncard für 19,90 Euro an, die für drei Monate gilt. Die EVG droht der Bahn aber, die EM zu boykottieren. Der Grund: Zugbegleiter und Bahnhofspersonal fühlen sich nicht mehr sicher. Pöbeleien und körperliche Übergriffe haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, angetrunkene Fußball-Fans könnten für noch mehr Ausfälligkeiten sorgen.

Die Gewerkschaft fordert deshalb mehr Sicherheitskräfte auf den Zügen und in den Bahnhöfen. Das Bahn-Management verspricht 900 zusätzliche Aufpasser während der Europameisterschaft, was der Gewerkschaft aber viel zu wenig ist. Wenn nicht mehr Sicherheitspersonal hinzukommt, wollen die Betriebsräte die Dienstpläne blockieren. Die Züge könnten dann laut EVG nicht rollen. „Wir werden dann die Notbremse ziehen, auch wenn das zulasten der gesamten Republik geht“, sagte EVG-Vize Kristian Loroch.

Miese Stimmung zwischen Betriebsrat und Bahnvorstand

Die Gewerkschaft liegt ohnehin im Clinch mit dem Vorstand des Staatsunternehmens. Bei der seit Jahren maroden Gütersparte will das Management die Arbeitsbedingungen straffen, um konkurrenzfähig zu werden. Das aber provoziert heftige Gegenwehr der Arbeitnehmer. Derzeit herrscht eisiges Schweigen zwischen beiden Seiten. Am Montag luden die Betriebsräte Bahnchef Richard Lutz zum Krisengespräch. Er soll über den Kopf seiner für den Güterverkehr zuständigen Vorstandskollegin Sigrid Nikutta überhaupt wieder ein Gespräch in Gang bringen. DB Cargo fährt seit Jahren Verluste ein und muss vom Gesamtkonzern gestützt werden. Die EU-Kommission führt deshalb ein Verfahren wegen unerlaubter Beihilfe gegen die Bundesrepublik.