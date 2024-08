Prozess nach Tod von Mann aus Fulda in Südafrika geht weiter

Der Prozess um die Tötung eines Touristen aus dem hessischen Fulda in Südafrika geht nach einer Unterbrechung weiter. Drei Männer sind des Mordes, versuchten Mordes, illegalen Besitzes von Waffen und Munition, Raubes sowie versuchten Raubes angeklagt.

Am fünften Prozesstag hörte das Gericht einen neuen Zeugen an, der darüber aussagte, wie Hinweise zur Festnahme von zwei der drei Angeklagten führten. Mit den Schlussplädoyers wird Mitte August gerechnet, nachdem der Prozess wegen eines erkrankten Zeugen für mehr als eine Woche unterbrochen werden musste.

Überfall vor Krüger-Nationalpark

Vor knapp zwei Jahren, am 3. Oktober 2022 sollen die drei Verdächtigen im Alter von 26, 37 und 39 Jahren den Fuldaer, seine Ehefrau und zwei weitere Deutsche auf dem Weg zu einer Lodge im Krüger-Nationalpark überfallen haben. Als sich die Touristen kurz vor dem Numbi-Eingang zu dem berühmten Nationalpark weigerten, aus dem Auto zu steigen, und die Türen verriegelten, eröffnete einer der Täter nach Polizeiangaben das Feuer auf den Fahrer. Der 67-Jährige starb.

Der Prozess begann am 22. Juli in der kleinen Stadt Kabokweni in der Nähe des Krüger-Nationalparks. Die Verteidigung plädierte zum Prozessauftakt auf nicht schuldig. Die Angeklagten entschieden sich, zu schweigen. Insgesamt sollen zehn Zeugen aussagen. Nach den Plädoyers am letzten Prozesstag wird der Richter das Urteil nach Angaben der Staatsanwalt zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt verlesen.

Das Safari-Land Südafrika gehört zu den beliebtesten Touristenzielen in Afrika, kämpft jedoch mit hoher Kriminalität. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Gewaltverbrechen in dem Land mit rund 61 Millionen Einwohnern weiter an. Allein zwischen Oktober und Dezember 2023 sind Regierungsangaben zufolge mehr als 7700 Menschen getötet worden.