Im Kampf gegen Krebs ist Deutschland ganz vorn dabei

Die Bundesrepublik verzeichnet laut einer Studie europaweit die meisten Patentanmeldungen für neue Krebstherapien und Diagnostik. Zwei Unternehmen stechen besonders heraus.

Es gibt Hoffnung für den angeschlagenen Wissenschaftsstandort Deutschland – und für viele Patientinnen und Patienten. Zu finden ist sie in den Ergebnissen einer neuen Studie, die das Europäische Patentamt diese Woche anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar veröffentlichte. Demnach hält die Bundesrepublik europaweit die Spitzenposition bei Patentanmeldungen im Kampf gegen Krebs. Nirgendwo in Europa gibt es so viele neu angemeldete Innovationen im Bereich der Krebstherapien und Diagnostik wie hier – und das seit 20 Jahren.

Laut der Studie kommen demnach 23 Prozent der europäischen Patentanmelder für krebsbezogene Innovationen aus Deutschland. Die deutschen Top-Anmelder sind der Chemie- und Pharmakonzern Bayer und das Unternehmen Siemens. Auch BASF und Biontech sind aktiv. Weltweit belegt die Bundesrepublik nach den USA, Japan und China Platz vier der Innovationstreiber im Kampf gegen Krebs. Durchbrüche gibt es nach Angaben des Patentamtes aktuell vor allem bei Immun- und Gentherapien.

Gute Nachrichten: Deutschland ist bei Krebsbekämpfung weiterhin innovativ

Die stabile Spitzenposition ermutigt vor allem, weil Deutschland in Sachen Wissenschaft und Medizin zuletzt oft negative Schlagzeilen gemacht hat. Anhaltender Medikamentenmangel, klagende Apotheken und Lieferengpässe sind noch immer fortdauernde Probleme. Grund dafür ist unter anderem die Verlagerung medizinischer Produktionsketten ins Ausland, vor allem nach China und Indien. Die Bezeichnung „Apotheke der Welt“ ist für die Bundesrepublik somit schon lange keine Option mehr.

Was Krebstherapien betrifft, geht es in Deutschland dagegen stetig voran. Viele Medizinerinnen und Mediziner setzen ihre Hoffnung vor allem in die Immuntherapie. Bei dieser wird das Immunsystem im Kampf gegen die Krebszellen unterstützt. Die Krebstherapie wird in Deutschland, wie mehrfach berichtet, immer gezielter, wirksamer und zugleich nebenwirkungsärmer. Zudem arbeitet die Forschung weiterhin an mRNA-Impfstoffen gegen Krebs. Dort ist zwar in absehbarer Zeit kein einsatzbereiter Impfstoff zu erwarten. Die Studie des Patentamtes zeigt jedoch: Es gibt viele Deutsche, die Tag für Tag beharrlich und ausdauernd an der Bekämpfung von Krebs arbeiten.

Lesen Sie dazu auch