Deutschland liefert 14 Kampfpanzer – und ist dem Krieg ein Stück näher

Deutsche Panzer Rollen Richtung Moskau?

Also ich persönlich halte das ukrainische Militär nicht für so stark und die russische Armee für so desolaten, dass dieses Szenaruion eintrifft. Mal abgesehen vom Wollen der Ukraine und der entsprechenden Unterstützung des Westens für ein solches Vorhaben. Die russischen Soldaten sind die Aggressoren in einem überfallenen Nachbarland, Somit ist die russische Führung für deren Tod verantwortlich und nicht aus Deutschland gelieferte Panzer.



Übrigens habe ich gedient. Musste aber gottlob wie fast alle Wehrpflichtigen nicht in den Kampfeinsatz. Und ich hoffe, dass es auch meinen Kindern erspart bleibt. Genau deshalb muss Putin klare rote Grenzen aufgezeigt werden. Eine Einnahme der Ukraine würde seinen Hunger nicht stillen sondern erst anregen. Deshalb muss die Ukraine auch mit Panzern unterstützt werden bis Putin keine Aussicht mehr sieht, militärisch erfolgreich zu sein. Einen langen Abnutzungskrieg kann er sich nicht leistenden. Im Gegensatz zur Sowjetunion wurde Russland nicht überfallen.

Antworten Melden