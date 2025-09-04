EU-Soldaten in die Ukraine? Deutschland kann sich nicht wegducken

Was hatte sich Boris Pistorius doch empört über Ursula von der Leyen. Es sei „total falsch“, öffentlich darüber zu reden, deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken, schimpfte der Verteidigungsminister, und überhaupt habe die EU mit solch militärischen Entscheidungen doch gar nichts zu tun. Kurz und gut, so kann man die Ansage des Niedersachsen an seine Landsfrau zusammenfassen: einfach mal die Klappe halten.

Wenige Tage später war klar: Von der Leyen hätte die zum Teil detaillierten Vorbereitung der europäischen Nato-Länder, der Ukraine mit Soldaten und Sicherheitsgarantien zu helfen, vielleicht tatsächlich besser nicht bei ihrem Besuch osteuropäischer Waffenfabriken ausgeplaudert. Auch, dass ein Journalist der Financial Times, der Hauspostille des gehobenen Brüsseler Bürokratentums, mit im Charterflieger der Kommissionschefin saß, hätte womöglich zu mehr Zurückhaltung führen müssen. Inhaltlich aber, und das wird an diesem Tag immer deutlicher, hat von der Leyen nichts anderes gesagt als die Wahrheit: Bedrängt, ja, man könnte sagen: genötigt von den USA Donald Trumps bereiten Europas Militärs einen Einsatz vor, den es so noch nicht gegeben hat. Europäische Soldaten sollen einen möglichen Frieden in der Ukraine schützen.

Niemand weiß, ob Putin wirklich zum Frieden bereit ist

Natürlich gibt es noch viele Fragezeichen. Das Wichtigste: Niemand weiß, ob Wladimir Putin wirklich zum Frieden bereit ist. Und wenn diese Hürde erstmal genommen ist, ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass er Soldaten der Nato als Friedenssicherer in der Ukraine ablehnt. Immerhin diente die Befürchtung, die Ukraine könnte noch mehr in den westlichen Einflussbereich fallen und Nato-Mitglied werden, dem Kremlherrscher als wichtiges Narrativ zur Begründung seines brutalen Überfalls auf das Nachbarland. Trotzdem ist es richtig, wenn die Militärs nun die Optionen wägen, und schauen, was Europa zu leisten imstande ist.

Befremdlich ist hingegen, wie die Bundesregierung sich seit einigen Tagen zu der Sache einlässt, nicht nur Pistorius, auch der Kanzler. Es gebe keine konkreten Pläne, „jedenfalls nicht in Deutschland“, sagte Merz zuletzt bei Sat1. Und als, wenige Tage zuvor, die Interviewerin des ZDF zart darauf hinweist, dass der Kanzler doch selbst von Entscheidungen sprach, die eine Zustimmung des Bundestags erforderten, blafft der zurück: auch die Entsendung eines Aufklärungsflugzeugs brauche ein Parlamentsmandat, da müsse es nicht um Bodentruppen gehen.

Man kennt das Muster aus der Innenpolitik: Merz bläst die Backen mächtig auf, um kurz darauf nichts mehr davon wissen zu wollen – oder glatt das Gegenteil zu machen. Schuldenbremse, XXL-Schulden, Senkung der Stromsteuer sind die Beispiele. Das mag man folgsamen CDU-Abgeordneten zumuten können, nicht hingegen Emmanuel Macron, oder gar Donald Trump. Merz muss klar sein, dass Deutschland sich aus einer möglichen europäischen Ukraine-Mission nicht mit ein paar Aufklärungsflugzeugen oder viel Geld herauskaufen kann. Die Zeiten, in denen deutsche Kanzler mit Hinweis auf die deutsche Nazi-Vergangenheit das Scheckbuch zückten und andere im westlichen Bündnis in den Krieg zogen, so wie Helmut Kohl beim zweiten Golfkrieg 1990, sind vorbei.

Immerhin, der Kanzler hat sich Renommee erarbeitet, als er die Europäer zusammentrommelte, um Trump wieder auf die Linie der Ukraine einzuschwören, nachdem ihm Putin beim Alaska-Gipfel die russische Sicht eingeflüstert hatte. Der Kanzler hat sich als Führungsperson in Europa inszeniert und ist nicht nur im Weißen Haus auch so aufgetreten.

Merz muss den Deutschen erklären, was Ukraine-Initiativen wirklich bedeuten

Man muss das nicht kritisieren, im Gegenteil. Ein Fehler aber ist es, wenn Merz den Bürgerinnen und Bürgern bis heute nicht erklärt, was daraus im Ernstfall folgt. Daher hier, das Ergebnis der Nachfrage hinter den Kulissen, in Berlin und Brüssel, auch der Recherchen des Spiegel: Nach allem, was man hört, geht es erstmal nicht um Soldaten, schon gar nicht an der Frontlinie, schon gar nicht, solange die USA nicht sicher dabei sind. Sondern eher um Ausbildung der Ukrainer, Stärkung der Luftabwehr, neues technisches Gerät, Schulung und solche Dinge. Das Prinzip, das dahintersteckt, ist genauso einfach wie bei der Brigade, die die Bundeswehr derzeit in Litauen aufbaut: wenn europäische Soldaten an neuralgischen, von Russland bedrohten Stellen für Sicherheit sorgen, dann ist jede Verletzung dieser Sicherheit eben nicht mehr nur Problem Litauens oder Ukraine – sondern auch der dort stationierten Europäer.

Merz merkt nun, dass sein markantes Auftreten auf der Weltbühne einen Preis hat, von dessen Wert er seine Landsleute erst noch überzeugen muss. Wer in Washington Trump auf das gemeinsame Ziel eines Waffenstillstands einzuschwören versucht, kann sich jetzt nicht wegducken, wo die Frage aufkommt, wie ein solcher zu sichern wäre. Das käme nicht nur bei Donald Trump nicht gut an. Das würde auch Deutschlands Verbündete in Europa, Frankreich, Italien, Großbritannien, erzürnen. Zurecht.