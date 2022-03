Deutschland und Corona: Das Land, das sich nicht traut

Seit Wochen schieben sich der Bundesgesundheitsminister und die Länder die Verantwortung hin und her. Keiner will schuld sein, wenn das mit den Lockerungen schiefgeht.

Deutschland ist in der Corona-Politik das Land, das sich nicht traut. Eigentlich sollte schon am 20. März Schluss sein mit den meisten Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. Es folgte eine Übergangsfrist bis zum 2. April und nun geht es darum, ob und wie man die Regeln bis Mai verlängern könnte. Dahinter steckt vor allem eines: Keiner will schuld sein, wenn es schief geht.

Viele haben das dumpfe Gefühl, dass es nur um taktische Spielchen geht

Bund und Länder belauern sich seit Wochen, anstatt einen klaren Plan zu entwickeln. Der Gesundheitsminister lockert, sagt aber, dass er das eigentlich nicht so gut findet. Viele Länder wollen Maßnahmen wie die Maskenpflicht fortführen, sagen aber, dass der Bund sie nicht lässt. Und die Menschen überkommt das dumpfe Gefühl, es gehe hier mehr um taktische Spielchen als um die Sache. Eine solche Politik zerstört Vertrauen.

Natürlich gibt es angesichts hoher Infektionszahlen weiterhin Grund zur Vorsicht, aber das erklärte Ziel war immer, unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. Solange das gelingt, müssen sich die Verantwortlichen trauen, es uns allen wieder selbst zu überlassen, wie viel Risiko und Freiheit wir wagen wollen.

