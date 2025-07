Deutschland steht mit beiden Beinen in der Rezession

Der Zufall hat es so gewollt, dass die neuesten Konjunkturdaten ausgerechnet an dem Tag publik werden, an dem Finanzminister Lars Klingbeil seinen Haushalt für das kommende Jahr vorstellt - einen Haushalt, der auch auf der Annahme fußt, dass die deutsche Wirtschaft bald wieder in Schwung kommt. Tatsächlich jedoch ist das Gegenteil der Fall: Alle großen Volkswirtschaften der Welt wachsen - nur die deutsche schrumpft.

Mit der erratischen Zollpolitik von Donald Trump alleine lässt sich das nicht erklären. Sie verunsichert viele Unternehmen, ja, aber hinter ernüchternden Zahlen wie den 0,1 Prozent weniger an Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal stecken auch jede Menge hausgemachte Probleme. Ein insgesamt wenig investitionsfreundliches Klima in Deutschland, die schon sprichwörtliche deutsche Regelungswut, zu hohe Energiepreise und eine überdurchschnittlich hohe Steuerlast: Dass Deutschland 2025 vermutlich das dritte Rezessionsjahr hintereinander erleben wird, die längste Schwächephase seit 1949, kann man beim besten Willen nicht nur dem amerikanischen Präsidenten anlasten., auch wenn dessen Zölle die Probleme natürlich noch verschärfen.

Milliarden aus Konjunkturpaket müssen schnell fließen

Friedrich Merz ist mit dem Versprechen angetreten, der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen. Erste Entscheidungen wie der neue Investitionsbooster mit verbesserten Abschreibungsbedingungen für Unternehmen können ihren Teil dazu beitragen. Die Konjunkturflaute aber ist damit noch nicht überstanden. Umso wichtiger wäre es, dass die Milliarden aus den Konjunktur- und Rüstungspaketen jetzt schnell fließen und nicht erst mit einigen Jahren Vorlauf.