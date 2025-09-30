Der Mann, der weiß, wie Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird

Dass die Wirtschaft ins Zentrum der Politik rückt, diese Hoffnung war nach der Bundestagswahl mit der neuen schwarz-roten Bundesregierung verbunden. Doch faktisch kommt die Konjunktur nicht recht in Schwung. Zur zweitägigen Klausurtagung der Bundesregierung am Dienstag und Mittwoch holen sich die Spitzenpolitiker nun kompetenten Rat. Gleich zu Beginn soll es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gehen. Als Gast wird Professor Markus Brunnermeier (56) erwartet. Der deutsche Ökonom lehrt an der renommierten US-Universität Princeton und hat umfassend zu den Umbrüchen in der Wirtschaft geforscht.

Ein unberechenbarer US-Präsident, Kriege in der Ukraine und in Gaza, dazu der technologische Wandel hin zu künstlicher Intelligenz und Elektromobilität - an Herausforderungen mangelt es derzeit nicht. Brunnermeier ist eine gute Adresse, um in dieser komplizierten Lage zu skizzieren, worauf es ankommt. Wie es gelingt, Volkswirtschaften widerstandsfähig zu machen, ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit. „Die resiliente Gesellschaft: Wie wir künftige Krisen besser meistern können“ lautet eines seiner Bücher. Er ist ein Mann, der Perspektiven herausarbeiten kann. Mit den Umbrüchen entstünde „eine Vielzahl von Chancen“, sagte der Forscher in einem Interview.

In seiner Jugend wollte Brunnermeier Zimmermann werden

Flexibel zu sein, das hat Brunnermeier auch selbst geschafft: Eigentlich hatte er in seiner Jugend den festen Plan, Zimmermann zu werden und in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. „Es gibt sicher keinen Ökonomen, der mehr Nägel eingeschlagen hat als ich“, scherzte er. Der damalige Einbruch in der Baubranche hat ihn auf einen anderen Weg gebracht. Brunnermeier holte das Abitur nach, leistete Wehrdienst und studierte Volkswirtschaftslehre in Regensburg. Ihn hatte damals als Deutschen interessiert, wie es sein konnte, dass die Planwirtschaft in der DDR weniger erfolgreich abschnitt als die freie Marktwirtschaft in der Bundesrepublik. Seit 2006 ist er Lehrstuhlinhaber in Princeton.

Mehr Flexibilität, weniger Bürokratie und Sozialausgaben

Und wie kann Deutschland aus der Krise kommen? „Wundermaßnahmen kann ich keine bieten“, sagte Brunnermeier. Aber einige Hinweise gibt er doch: Deutschland habe die Energiekrise gut gemeistert. „Aber die Flexibilität sollte auf alle Bereiche ausgeweitet, das System entbürokratisiert werden.“ Das bedeutet auch: „Weniger Sozialausgaben, mehr Investitionen“. Und dazu ein gewisser Grad Optimismus.