Deutschland will Afghanen aus Pakistan holen

Rund 20 Jahre lang versuchten deutsche Soldatinnen und Soldaten zusammen mit anderen Armeen, in Afghanistan so etwas wie Ordnung herzustellen. Der Einsatz veranlasste den damaligen Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) im Frühjahr 2002 zu der Bemerkung, Deutschlands Sicherheit werde „auch am Hindukusch verteidigt“. Vor knapp vier Jahren endete das Engagement des Westens mit einem katastrophal organisierten Rückzug. Die Folgen sind immer noch spürbar. Betroffen sind Menschen, die den Deutschen bei der Arbeit halfen und plötzlich ohne Schutz waren. Viele wurden inzwischen nach Deutschland geholt, ein paar Hundert warten in Pakistan immer noch auf ihre Chance. Die könnte jetzt offenbar kommen.

Mehr als 35.500 Personen reisten mittlerweile in Deutschland ein. Darunter befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes über 20.600 Ortskräfte mit Familienmitgliedern sowie mehr als 14.900 „besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen einschließlich Familienangehörigen“. Andere harren im benachbarten Pakistan auf eine Einreise nach Deutschland. Für einige von ihnen könnte die Warterei unter oft prekären Bedingungen in den nächsten Tagen ein Ende haben. Es handelt sich um Menschen mit einer Aufnahmezusage durch Deutschland. Sie wurden nach dem Rückzug des Westens und der Machtübernahme der Taliban unter anderem wegen ihres Einsatzes für Demokratie und Menschenrechte, ihrer Zusammenarbeit mit den westlichen Staaten oder internationalen Organisationen oder aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung bedroht und verfolgt.

Mit Rückzug aus Afghanistan wurde die deutsche Botschaft in Kabul geschlossen

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte die Einreisen zuletzt ausgesetzt. Sie hat Angst davor, dass unter den Flüchtlingen Terroristen und andere gefährliche Personen sind. „Ich bin nicht bereit, auf reguläre Aufnahmeverfahren, ich bin nicht bereit, auf Sicherheitsüberprüfungen zu verzichten“, betonte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) am Wochenende. Für ihn sei wichtig, „dass wir auch maximale Sicherheit haben darüber, dass wir wissen, wer da kommt, warum er kommt und ob die Aufnahme berechtigt ist“, erklärte der CSU-Politiker und ergänzte: „Und wenn sie nicht berechtigt ist, dann werde ich diese Aufnahme auch nicht befürworten.“ Anschließend teilte sein Ministerium auf Anfrage mit, dass eigenes Personal in Pakistan sei, „um die Aufnahmeverfahren fortzuführen. Die verschiedenen Prüfverfahren laufen wieder an.“ Details wurden „aus Sicherheitsgründen“ nicht genannt.

Das Auswärtige Amt wies den Eindruck zurück, dass der Druck deutscher Gerichte für die Entwicklung verantwortlich sei. Mehrere Afghanen mit einer Aufnahmezusage hatten geklagt und Recht bekommen. Ein Sprecher sagte dazu, Deutschland werde rechtlich verpflichtende Aufnahmezusagen natürlich erfüllen. „Das ist auch nicht abhängig davon, ob es ein letztinstanzliches Urteil gibt, sondern eine Rechtspflicht kann auch ohne ein Urteil bestehen. Deutschland gedenkt, diese Pflicht einzuhalten.“ Das Außenamt habe eine Taskforce eingerichtet, „die jetzt nach Pakistan geflogen ist, um vor Ort zu helfen“.

Mit dem Rückzug der Deutschen aus Afghanistan wurde die deutsche Botschaft in Kabul geschlossen, die Afghanen warten deshalb in Pakistan auf den Abschluss des Prüfverfahrens. Von den etwa 2.000 Betroffenen wurden den Angaben zufolge inzwischen mehr als 200 Menschen in ihr Herkunftsland abgeschoben und müssen dort um ihr Leben fürchten. „Wir versuchen natürlich auch, den Personen vor Ort weiterzuhelfen“, erklärte das Auswärtige Amt. Alle Betroffenen konnten „mit einer Grundausstattung versorgt werden, also mit Kleidung, Hygieneartikeln und so weiter“.