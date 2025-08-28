Das Verhältnis zu China wird noch schwieriger werden

Nächste Woche wird es in China eine stramme Parade auf dem Tiananmen-Platz geben. Staatschef Xi lädt anlässlich des 80. Jahrestages der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg zur großen Militär-Show. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un gibt sich dort die Ehre, Irans Präsident Massud Peseschkian hat sich angekündigt und Russlands Herrscher Wladimir Putin darf auch nicht fehlen. China und seine Freunde. Die Supermacht, von der Deutschland viel zu abhängig ist, zeigt seine Muskeln.

Deutschland hat unter der Ampel-Regierung zwar eine neue China-Strategie entwickelt, an der sich Schwarz-Rot orientiert. China ist – auch für die EU – „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“. Kritische Abhängigkeiten sollen reduziert, andere Märkte erschlossen und eine Politik des De-Risking verfolgt werden. Das gelingt alles mäßig.

Die riesigen Märkte bleiben verlockend

Zwar ist richtig, dass Chinas Riesen-Märkte in schwierigen ökonomischen Zeiten für Deutschland schon mal bedeutsamer waren, das nimmt sich aber nur wenig. Die deutsche Industrie bleibt auf die eben dort so wunderbar skalierbaren Geschäftsmodelle angewiesen. Das gilt insbesondere für den Freistaat: Die staatskapitalistische Volksrepublik bleibt trotz des Exportrückgangs der wichtigste Handelspartner Bayerns. Hinzu kommt, dass deutsche Autobauer immer öfter nicht nur in ihren chinesischen Fabriken für die örtlichen Kunden produzieren, sondern die innovative Dynamik des knapp 1,5 Milliarden Einwohner starken Landes nutzen, um gleich dort neue Produkte zu entwickeln. Nicht zuletzt die E-Autos, die in hiesiger Machart in China zuletzt immer weniger gut ankamen. Umgekehrt haben bei der IAA chinesische Hersteller wie BYD massiv Ausstellungsflächen gebucht.

Auch die Abhängigkeiten von den kritischen Rohstoffen – etwa Lithium – sind nicht kleiner, sondern größer geworden. China sichert sich immer mehr Vorkommen. Deutschland und Europa sind außerdem zunehmend auf Arzneimittelimporte aus dem Reich der Mitte angewiesen. Trotz des Zollkriegs mit den USA ist Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal noch immer um 5,2 Prozent gewachsen.

Reist Merz Ende des Jahres zu Xi?

Sollte Friedrich Merz Ende des Jahres tatsächlich nach China fliegen, hätte er ausreichend Zeit, bis dahin jenen besonders schwierigen Spagat zu proben, den schon seine Vorgänger zu bewältigen hatten. Will er sein eigentliches Regierungs-Ziel, Deutschlands schwachbrüstiger Wirtschaft wieder mehr Spannkraft zu geben, nicht verfehlen, darf er Xi und seine Parteikader nicht verprellen. Wie hart die auf Kritik reagieren, bekam Außenminister Johann Wadephul just nochmals bestätigt, als er während seiner Asienreise das zunehmend aggressive Auftreten Chinas im Pazifikraum anprangerte. Die diplomatische Turnübung wird umso schwieriger, als dass China bei der Suche nach Frieden im Ukraine-Krieg eine Schlüsselrolle zukommen könnte. Wenn China diese denn wollte. Im Augenblick kann davon allerdings keine Rede sein. China hält sich weiter ziemlich bedeckt – und profitiert. Der vorgeblich „beste Freund“ Russland wird geschwächt, Europa bleibt (mit sich und seiner Unzulänglichkeit) beschäftigt und der eigentliche Rivale, die USA, bleiben gebunden. Berichte, nach denen China möglicherweise bereit sei, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden, ließ man Anfang der Woche dementieren.

Je länger China in dieser Rolle verharrt, desto zügiger muss Deutschland aller ökonomischen Zwänge und Verlockungen zum Trotz nach Alternativen umschauen. Alles andere wäre verantwortungslos.

