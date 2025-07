Die Bielefeld-Verschwörung steuert auf ihr großes Finale zu

Und dann gibt es diese Dinge, die gibt es einfach nicht. Oder sagen wir so: Keiner hatte sich vorstellen können, dass es sie wirklich geben könnte, bis der Beweis dafür erbracht wurde, dass es sie eben doch gibt. Also zum Beispiel: Chef fragt, ob man gerne eine Gehaltserhöhung hatte, einfach so. Kind putzt freiwillig die Zähne. Markus Söder sagt etwas Nettes über die Grünen. Weiße Weihnachten. So was halt. Passiert nie, gibt’s eigentlich gar nicht, aber manchmal, ganz selten, eben doch.

Manchmal also, wenn die Sterne günstig stehen und die Abwehrspieler des Gegners ungünstig, dann kann ein drittklassiger Fußballverein aus Ostwestfalen tatsächlich den amtierenden Deutschen Meister schlagen. Und schon sind wir beim Thema. Arminia Bielefeld ist das Stichwort.

Glorreiche Zeiten lange her, aber immer noch viel Tradition, bester Stadionname der Republik (Alm) – und leidensfähige Fans (fragen Sie mal Kevin Kühnert), die seit gestern fieberhaft Übernachtungsmöglichkeiten in Berlin am 24. Mai suchen. An diesem Tag steht die Arminia erstmals im Finale des DFB-Pokals. Das haben überhaupt erst drei drittklassige Vereine geschafft. Und nun träumt die Alm also vom Pokalsieg. Und man möchte gleich doppelt rufen: Gibt’s doch gar nicht?!

Bielefeld steht im DFB-Pokalfinale – doch gibt es die Stadt überhaupt?

Weil es bekanntlich allein schon erhebliche Zweifel daran gibt, dass die Stadt des Finalisten selbst überhaupt existiert. Die sogenannte Bielefeld-Verschwörung jedenfalls erhitzt seit Jahrzehnten die Gemüter, samt Film, Büchern und eigenem Wikipedia-Eintrag.

Und womöglich wird die mysteriöse Geschichte Ende Mai fortgeschrieben. Pokalsiegerstadt Bielefeld? Gibt’s doch gar nicht?!