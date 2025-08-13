AfD überholt Union in Umfrage: So spielt Merz den Rechtspopulisten in die Karten

Als Friedrich Merz sich 2018 um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chef bewarb, formulierte er ein ambitioniertes Ziel. Er wolle, so kündigte er es an, die AfD halbieren, die damals in den Umfragen zwischen 13 und 18 Prozent lag. Zwar benötigte der heutige Kanzler noch zwei weitere Anläufe, um tatsächlich Parteivorsitzender zu werden. Die AfD aber haben weder er noch seine Vorgänger im Adenauer-Haus geschrumpft. Ja, schlimmer noch: Das Forsa-Institut sieht die Rechtspopulisten jetzt mit 26 Prozent sogar zwei Prozentpunkte vor der Union.

Keine Spur von einem Konjunkturfrühling

Merz alleine kann man das nicht anlasten, zum anhaltenden Polit-Verdruss haben Angela Merkel und Olaf Scholz vermutlich um einiges mehr beigetragen. Mit in Haftung nehmen lassen aber muss der Neue sich sehr wohl. Im Wahlkampf hat der Kanzlerkandidat Merz den Menschen suggeriert, dass mit ihm als Regierungschef in Deutschland sehr schnell vieles besser werde. Nun sind die ersten 100 Tage vorüber - und von einem Aufbruch, einem Konjunkturfrühling gar, kann das Land nur träumen. Merz hat sich in viele kleine Kämpfe verstrickt, er agiert und kommuniziert unglücklich und nährt damit genau den Frust im Land, der die AfD so stark macht. Sie lebt längst nicht mehr alleine von ihrer kritischen Haltung zur Migration, sondern hat ihr Geschäftsfeld erweitert, indem sie versucht, alle einzusammeln, die irgendwie unzufrieden sind - und das sind in Deutschland Millionen.

Die AfD jetzt noch halbieren zu wollen, ist eine Illusion. Sie auf Werte unter 20 Prozent zu schrumpfen, würde fürs Erste schon reichen. Dafür aber muss Deutschland besser regiert werden, Herr Merz.