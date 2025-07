Wie die Wahl in Baden-Württemberg über das Schicksal der FDP entscheiden könnte

Die FDP fristet ihr Dasein auf der bundespolitischen Auswechselbank. Wenn Union und SPD über die Eignung einer Richterin streiten oder – besonders bitter für die FDP – der Finanzminister einen Haushalt mit Rekordschulden vorstellt, dann bleibt der Partei nur eines: von der Seitenlinie dazwischenrufen. Nur wie das halt so ist auf der Auswechselbank: So richtig interessieren sich die anderen nicht für Ratschläge aus dem Abseits.

Deshalb ist die FDP gerade viel mit sich selbst beschäftigt. Parteichef Christian Dürr werkelt in der außerparlamentarischen Opposition am Comeback der Partei – an der Rückkehr aufs politische Spielfeld, wenn man so will. In den Umfragen profitierte die FDP bisher nicht, eher im Gegenteil. Und das trotz gebrochener Wahlversprechen der Union zur Schuldenbremse.

Nicht dramatisch, könnte man sagen, die nächste Bundestagswahl ist ja noch weit weg. Doch Dürr wird schon vorher beweisen müssen, ob sein Plan für den Wiedereinzug aufgeht. Im März wird in Baden-Württemberg gewählt.

Comeback? FDP-Chef Dürr ist zuversichtlich

In Gesprächen mit Journalisten gibt er sich zuversichtlich. Er sei sich sicher, dass die FDP im nächsten Bundestag vertreten sei. „Wir haben in den letzten Wochen mit Menschen in ganz Deutschland Interviews geführt“, sagte er am Dienstag in einer Runde mit Journalisten. Fokusgruppenbefragungen mit über 3000 potenziellen Wählerinnen und Wählern waren das. „Die gute Nachricht: Der Markenkern der Freien Demokraten, dass wir eine reformorientierte Partei sind, der ist durchaus erhalten“, sagt Dürr. „Allein das Zutrauen, das war insbesondere bei der Bundestagswahl 2025 nicht da.“

Dürr hat ein paar Lieblingswörter, um seinen Plan für den Wiedereinzug ins Parlament zu beschreiben. „Mut“ ist so eines. Und „Reformen“. Gerne auch in der Kombination: „Mut haben, Reformprojekte umzusetzen.“ Und, ganz wichtig: Bei der Auswertung der Befragungen hat man mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet. Betont innovativ zu sein, das ist auch so ein Markenkern der Partei.

Die FDP ist vorbereitet

Ein Ergebnis dieses Prozesses: Die Klientel der FDP hat sich stark verändert. Große Teile der Stammwähler sprangen schon 2017 ab, eine Zäsur war unter anderem der Abbruch der Jamaika-Gespräche. Trotzdem verbesserte die Partei 2021 ihr Ergebnis. In der Corona-Krise konnten die Liberalen mit ihrem Freiheitsversprechen punkten, vor allem bei jungen Menschen. Und mit einer Aufbruchstimmung nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft.

Die verloren gegangene Kernklientel will die Partei wieder stärker ansprechen, indem sie Reformen anmahnt, vor allem bei der Rente und in der Bildung. Spätestens im neuen Grundsatzprogramm, das im kommenden Jahr stehen soll, will man konkret werden. Die Mitglieder können sich unter anderem über die FDP-App beteiligen.

Wenn man Christian Dürr so zuhört, merkt man: Die Partei ist vorbereitet. Sie profitiert heute von ihrer ersten Zeit in der außerparlamentarischen Opposition. Damals hat die FDP eine gemeinsame Wahlkampfführung auf die Beine gestellt, samt Kampagnenfonds, um damit die Wahlen in den Ländern zu unterstützen. Das fehlte in den ersten Jahren nach 2013, als jeder Landesverband für sich selbst kämpfen musste.

Baden-Württemberg könnte über das Schicksal der FDP entscheiden

Aber die FDP steht auch vor größeren Herausforderungen als damals. In den Ländern ist sie geschwächt, nur noch in acht Parlamenten ist sie überhaupt vertreten, an der Regierung nur noch in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt. Zwei Länder, die nächstes Jahr neu wählen. Die Schwäche macht sich vor allem beim Personal bemerkbar. Konnte die FDP 2013 frische Köpfe aus den Landesverbänden – Christian Lindner wechselte damals von NRW nach Berlin – an die Spitze holen, steht die aktuelle Parteispitze personell eher für eine Fortführung der Lindner-Ära. Und das, obwohl es doch diese Parteispitze war, die mit dem Bruch der Ampel und dem D-Day-Papier viel Vertrauen verspielt hatte.

Der FDP sind all diese Herausforderungen, auch die personellen, bewusst. „Deswegen haben wir uns es nicht leicht gemacht“, sagt Dürr. Für ihn gelte der Satz, der ihm in der Vergangenheit „immer ein bisschen auf den Nerv gegangen ist“: Bei der Aufarbeitung gehe „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“.

Trödeln darf er aber nicht. Am 8. März wählt Baden-Württemberg. Sollte die FDP den Einzug in den Landtag ihres Stammlandes verpassen, was angesichts der Umfragewerte nicht unwahrscheinlich ist, hätte das auch Folgen für Dürr, der schon bei seiner Wahl zum Vorsitzenden kein überragendes Ergebnis holen konnte. Sollte er es nicht schaffen, das Land der Mittelständler, Häuslebauer und Hidden Champions von der FDP zu überzeugen, dann sind seine Tage als Parteichef gezählt. Und die Hoffnung der Liberalen, wieder mal von der Seitenlinie auf den Platz zurückzukehren, vermutlich auch.