Milliardenspiel mit der Grundsicherung: Wie viel Geld kann wirklich gespart werden?

Es sind Zahlen, die den so heftig umstrittenen Gesetzentwurf zur neuen Grundsicherung nach einer der größten Nullnummern der Sozialgesetzgebung aussehen lassen: Statt vieler Milliarden Euro, heißt es aus dem Haus von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), wird die Nachfolge des Bürgergeldes nur einen zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) sich also verrechnet, als er von einem Einsparpotenzial in Höhe von fünf Milliarden Euro sprach?

Wie viel Geld spart die Bürgergeld-Reform? Wahrheit liegt in der Mitte

Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Durch reine Bürgergeldkürzungen lassen sich keine Milliarden, sondern nur die genannten Millionen eintreiben. Das wusste auch Merz, denn die Zahl derer, bei denen das überhaupt ginge, ist viel zu gering. Durch schärfere Sanktionen könnten aber mehr Menschen zur Arbeitsaufnahme gezwungen werden, und dann sind Milliardensummen realistisch, wie auch Bas einräumt.

Nennenswerte Einsparungen könnten, erklärt das Ministerium nämlich auch, erst durch eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt sowie durch „eine Reduzierung der Leistungsberechtigten“ erreicht werden. Genau das soll durch die neue Grundsicherung gelingen. Der Wirtschaftsrat der CDU macht dazu diese Rechnung auf: Wenn es gelinge, 100.000 Transferempfänger in Beschäftigung zu bringen, entlaste dies die öffentlichen Kassen um drei Milliarden Euro jährlich.

Setze man die siebenstellige Zahl unbesetzter Stellen und die 3,9 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeld-Empfänger in Relation und motiviere alle zur Arbeitsaufnahme, läge die Einsparung bei 30 Milliarden Euro pro Jahr. Der Wirtschaftsrat geht vor diesem Hintergrund mit der CDU allerdings hart ins Gericht.

Arbeitswilligkeit unter Beweis stellen: Regierung will mehr Menschen in Arbeit bringen

„Die Einigung des Koalitionsausschusses zur Überwindung des Bürgergeldes ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht aus“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger unserer Redaktion. Künftig sollten Transferempfänger deshalb die Aufgabe haben, „ihre eigenen Anstrengungen zur Überwindung ihrer Notlage unter Beweis zu stellen, ihre Arbeitsbereitschaft sollte durch Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen Interesse systematisch überprüft und die Regelsätze sollten abgesenkt werden“, wie es in einem Positionspapier weiter heißt.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek warf der Bundesregierung „perfide Propaganda“ vor. „Relevante Einsparungen durch weitere Verschlechterungen im Bürgergeld gibt es schlicht und ergreifend nicht“, erklärte sie. Was sinke, sei allein der soziale Zusammenhalt im Land.

Diakonie mahnt zur Vorsicht: „Existenzsichernde Leistungen für Kinder nicht kürzen“

Für den Präsidenten der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, ist es richtig, die Mitwirkung von Grundsicherungsbeziehern einzufordern. „Pflichtverletzungen müssen Konsequenzen haben“, sagte er und betonte gleichzeitig: „Dafür reichen jedoch die bestehenden Regelungen aus.“ Der Diakonie-Chef mahnte gleichzeitig einen detaillierten Blick auf jeden Einzelfall an. „Kritisch sehen wir, wenn das Verhalten Einzelner negative Folgen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft hat. Die existenzsichernden Leistungen für Kinder dürfen unter keinen Umständen gekürzt werden“, sagte er.

Bis die neue Grundsicherung in Kraft treten kann, ist es noch ein langer Weg. Bislang steht erst die regierungsinterne Abstimmung. Der Gesetzentwurf wird nun in den verschiedenen Ministerien geprüft, auch Verbände wie der Wirtschaftsrat können sich äußern. Wenn das abgeschlossen ist, soll die Reform des Bürgergeldes noch in diesem Jahr vom Kabinett beschlossen werden. Aber erst dann geht sie ins parlamentarische Verfahren. Nach den Beratungen im Bundestag wird das fertige Gesetz in vielen Details anders aussehen als der von Bas jetzt vorgelegte Gesetzentwurf.