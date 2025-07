SPD-Arbeitspolitiker Rützel: „Es wird oft so getan, als ob diese Menschen alle faul sind“

Herr Rützel, am Bürgergeld wird gerade viel Kritik geübt. Die sollen doch arbeiten gehen, ist ein oft geäußerter Vorwurf in diesem Zusammenhang. Was sagen Sie dazu?

BERND RÜTZEL: Die Zahl derer, die ergänzend zu ihrem Einkommen noch Bürgergeld beziehen, ist erstmals seit 2015 gestiegen, nämlich auf 826.000 Menschen. Die gehen auf die Arbeit, haben einen Job - oft einen Mini- oder Teilzeitjob – und trotzdem reicht das Geld nicht. Und deswegen holen sie sich zusätzlich Bürgergeld, damit sie über die Runden kommen. Das sind also 826.000 Bürgergeldbeziehende, die aber in Arbeit sind. Wohin will man diese Menschen denn noch hin vermitteln? Die arbeiten ja schon. Sie stehen an der Theke, sind im Hotelgewerbe, auf den Feldern, im Einzelhandel und vielen anderen Bereichen tätig.

Würde sich daran etwas ändern, wenn der Mindestlohn erhöht wird?

RÜTZEL: Ja, natürlich. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro hat den Niedriglohnsektor zunächst signifikant reduziert. Zuletzt ist das Verhältnis allerdings wieder schlechter geworden, weil wir trotz zweier Erhöhungsschritte im Vergleich zur Inflation und Teuerungsrate zurückgefallen sind. Deswegen musste es jetzt noch einmal einen kräftigen Schub geben.

Der Mindestlohn wird bis 2027 in zwei Stufen auf 14,60 Euro erhöht. Die SPD wollte eigentlich 15 Euro. Sind Sie zufrieden?

RÜTZEL: 15 Euro sind weiterhin das Ziel, das wir erreichen müssen. Aber ich bin einverstanden und zufrieden damit, dass sich die Mindestlohnkommission einstimmig auf diese Erhöhung von zunächst 13,90 und dann 14,60 Euro verständigt hat. Das ist zumindest annähernd im 15-Euro-Bereich. Wichtig ist auch, dass der Zielwert von 60 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten erreicht wird. Wobei die 14,60 Euro ja erst 2027 kommen. Bis dahin ist der Median wieder ein Stück davongaloppiert und wir müssen dem dann nachlaufen.

Erklärtes Ziel der Union ist es, die Zahl der Menschen im Bürgergeldbezug zu reduzieren. Gehen Sie da mit?

RÜTZEL: Es wird oft so getan, als ob diese Menschen alle faul sind und nicht arbeiten wollen. Man müsste denen mal richtig die Ohren langziehen, und dann gehen sie wieder alle arbeiten. Wenn das nur so leicht wäre. Das ist aber leider nicht der Fall. Wenn man sich mit dem ganzen Spektrum beschäftigt, dann gibt es vielfältige Unterschiede. Natürlich gibt es Männer und Frauen, die haben keinen Bock. Die wollen nicht, das muss man nicht wegdiskutieren. Aber da haben wir schon gute Möglichkeiten in der Hand, das geht hin bis zur vollen Sanktionierung auf null.

Aber der Wohnkostenzuschuss bleibt?

RÜTZEL: Was man nicht kürzen kann, ist das Dach überm Kopf, richtig. Es soll niemand obdachlos werden, das geht nicht. Man muss sich immer nach dem Sinn solcher Druckmittel fragen. Würde jemand wieder arbeiten gehen, wenn er im Freien übernachten muss?

Wohl kaum.

RÜTZEL: Ganz genau. Die ganze Arbeitslosensituation ist nicht trivial lösbar. Es funktioniert nicht, die Zügel anzuziehen und mit der Peitsche draufzuhauen. Damit will ich nicht sagen, dass wir gar nichts machen sollen. Wer in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können., der muss sich auch entsprechend anstrengen. Die Systeme müssen helfen, wenn Menschen in Not sind. Aber wer sie ausnutzt, der kann nicht erwarten, dass wir dann noch Beifall klatschen. Da muss es hart werden. Aber die Wirklichkeit ist so, dass wir im Moment 46 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben, davon rund 35 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dem stehen 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher gegenüber, von denen 1,7 Millionen in Arbeit vermittelt werden können. Lediglich 16.000 Menschen entziehen sich aktiv der Arbeitsaufnahme. Wir müssen aufpassen, dass man nicht die Falschen an den Ohren zieht.

Die Union will aber beim Bürgergeld unbedingt sparen.

RÜTZEL: Ja, im Wahlkampf war das ein großes Thema. Die Union hat behauptet, wenn wir nur beim Bürgergeld sparen, haben wir so viel Geld, dass wir einen sorgenfreien Bundeshaushalt aufstellen können. Aber die Realität ist eine andere und sie ist auch bei der Union angekommen. Deswegen haben wir das 500-Milliarden-Sondervermögen geschaffen und die Verschuldungsgrenze im Verteidigungsbereich aufgehoben. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat kürzlich vorgerechnet, dass man beim Bürgergeld mit sehr viel Aufwand 1 oder 1,5 Milliarden Euro sparen können. Das ist einerseits viel Geld. Andererseits hat das Bürgergeld inzwischen ein Volumen von 50 Milliarden Euro.

Zur Person: Der SPD-Politiker Bernd Rützel, Jahrgang 1968, wurde in Gemünden am Main geboren und lebt auch heute dort. Der Vater zweier Kinder zog 2013 in den Bundestag ein und gehört seitdem dem Ausschuss für Arbeit und Soziales an, dessen amtierender Vorsitzender er ist. Rützel stand mit 14 Jahren an der Werkbank, danach begab er sich auf die technische Beamtenlaufbahn und studierte auf dem zweiten Bildungsweg. Ein „beruflicher Aufstieg durch Bildung, ganz sozialdemokratisch“, wie er auf seiner Homepage schreibt.