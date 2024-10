Nach Raubüberfall zwei Verdächtige festgenommen

Nach einem Raubüberfall auf einen 28-Jährigen in Regensburg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren aus dem Landkreis Regensburg kommen nach Angaben der Polizei für weitere Taten infrage.

Am Sonntag sollen die Brüder in die Wohnung des 28-Jährigen eingebrochen sein und den Mann verletzt haben - sie hätten schließlich ein Mobiltelefon und eine Musikbox geraubt. Der 19 Jahre alte Verdächtige soll zudem im Juli in Obertraubling einen 30-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Rucksack geraubt haben. Auch bei einer zweistelligen Zahl von Auto-Aufbrüchen kommt demnach der 19-Jährige als Täter infrage.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei den beiden Brüdern fand die Polizei diverses Diebesgut, das man bereits teilweise den Auto-Diebstählen zuordnen konnte. Gegen die Männer wurden Haftbefehle erlassen.