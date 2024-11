Unbekannte stehlen Kalb von Bauernhof

Ein Kalb ist von einem Bauernhof in Langenenslingen (Landkreis Biberach) gestohlen worden. Unbekannte sollen das Neugeborene in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitgenommen haben, teilte die Polizei mit. Demnach befand sich das Tier in einer verschlossenen Kälberbox hinter der Stallung. Ein Diebstahl dieser Art sei ungewöhnlich, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten nahmen Ermittlungen auf.

