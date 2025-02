Trump lässt jeden menschlichen Anstand und Respekt vermissen

In Amerika ist es jetzt eben wieder Common Sense, dass in kritischen Einrichtungen wie z.B. der Flugüberwachung NUR nach Leistung eingestellt wird und nicht nach Hautfarbe, Geschlecht oder sonst irgendwelchen Quoten. Dieser Woke Wahn hat in den USA viele Bereiche durchseucht, siehe auch die LA Feuerwehr, da war es wichtiger Frauen und queere Menschen einzustellen statt Wasser in den Hydranten zu haben. Und wenn die Feuerwehrfrau zu schwach sein sollte, einen Menschen aus dem Feuer zu retten dann sagt die Chefin der LA Feuerwehr tatsächlich: da hat der zu rettende Mensch selber schuld dass er sich in diese Situation gebracht hat (kein Witz).