Doppelnamen und Meshing: Namensrecht soll geändert werden

Viele Möglichkeiten einen gemeinsamen Familiennamen auszuwählen gibt es in Deutschland nicht. Das soll sich ändern. Justizminister Marco Buschmann hat einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt.

Deiner oder meiner oder beide? Diese Frage muss man sich vor einer Hochzeit zwangsläufig stellen. Wenn es um Nachnamen geht, gibt es in Deutschland aber aktuell gar nicht so viele Möglichkeiten. Das soll sich bald ändern. Denn Bundesjustizminister Marco Buschmann ( FDP) will Familien mehr Freiheiten bei der Wahl des Familiennamens geben und hat dazu einen Gesetzentwurf veröffentlicht.

Welche Doppelnamen sind aktuell möglich?

Bislang ist es für Ehepartner nicht möglich, einen gemeinsamen Doppelnamen anzunehmen. Nur ein Ehepartner kann den Nachnamen des anderen mit einem Bindestrich vor oder hinter den eigenen Nachnamen hängen.

Welche Regeln sollen künftig bei Doppelnamen gelten?

Künftig sollen verheiratete Paare einen Doppelnamen als gemeinsamen Familiennamen aussuchen können. Die Reihenfolge der Namen können sie selbst wählen. Ob mit oder ohne Bindestrich soll den Paaren überlassen werden. Auch ihre gemeinsamen Kinder erhalten diesen Namen. Lange Namensketten sollen verhindert werden. Es soll deshalb nicht erlaubt sein, mehr als zwei Namen aneinander zu reihen. Haben ein oder beide Ehepartner bereits einen Doppelnamen, müssen sie daraus zwei Namensteile auswählen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Können bereits verheiratete Paare ihren Namen ändern?

Wer bereits verheiratet ist und einen Familiennamen ausgewählt hat, für den soll es eine Übergangsregelung geben. Innerhalb einer Frist sollen die Ehepaare die Möglichkeit haben, ihren Namen zu einem Doppelnamen zu ändern. Auch beim Nachnamen von Kindern soll es solche Übergangsregeln geben.

Welche Möglichkeiten gibt es bei Namen für Kinder von Unverheirateten?

Anders als aktuell sollen unverheiratete Eltern für ihr Kind einen Doppelnamen bestimmen können, der aus den Namen beider Elternteile besteht. Hat einer der Eltern einen Doppelnamen, kann für den Namen des Kindes nur ein Bestandteil daraus gewählt werden. Es soll aber auch weiterhin möglich sein, dass das Kind nur den Namen der Mutter oder des Vaters trägt. Kinder sollen auch einen gemeinsamen Doppelnamen bekommen können, wenn bei einem Ehepaar jeder seinen Namen behalten hat.

Namesrecht: Was soll für Scheidungskinder gelten?

Wenn sich Eltern scheiden lassen und das Kind danach nur bei einem Elternteil lebt, soll es dessen Namen annehmen können. Der andere Elternteil muss dem jedoch zustimmen. Auch für Stiefkinder, die den Namen des neuen Vaters oder der neuen Mutter angenommen haben, soll es bei einer Scheidung einfacher werden, ihren alten Nachnamen zurückzubekommen.

Lesen Sie dazu auch

Familiennamen: Ist Meshing bald erlaubt?

Die Grünen gehen bei den Namensmöglichkeiten sogar noch weiter und plädieren für eine kreative Namensänderung – das Meshing. "Eine Verschmelzung von Nachnamen anstelle von Doppelnamen mit Bindestrich fände ich eine erfrischende Neuerung und damit sehr charmant", sagte Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, der Welt. In englischsprachigen Ländern ist die Verschmelzung von Nachnamen möglich. Beispielsweise wird aus den Namen Harrison und James dort Jamison. So könnte in Deutschland aus Schmidt-Müller dann Schmüller werden. Eine solche Möglichkeit, die Nachnamen zu verschmelzen, sieht der aktuelle Referentenentwurf nicht vor.

Namensrecht: Wann fällt Entscheidung?

Buschmanns Gesetzentwurf wurde zur Abstimmung an die anderen Ministerien, an Verbände und die Bundesländer geschickt. Diese haben bis Ende April die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Im Sommer soll der Entwurf dann durch das Kabinett und dann durch den Bundestag. Klappt das wie geplant, sollen die Änderungen im Namensrecht 2025 in Kraft treten.