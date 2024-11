Polizei beschlagnahmt große Mengen Kokain und Amphetamin

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) haben Rauschgiftfahnder große Mengen Kokain und Amphetamin beschlagnahmt. Laut Polizei fanden sie unter anderem 600 Gramm Kokain, fast zwei Kilogramm rauschgifthaltige Tabletten, rund 460 Gramm Amphetamin und über 250 Gramm eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels. Tatverdächtig ist ein 24-Jähriger, der wegen des Verdachts des Drogenhandels bereits in den Fokus der Beamten geraten war. Bei der Durchsuchung wurden außerdem Bargeld, zwei Messer und eine Axt festgestellt. Der 24-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

