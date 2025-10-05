Wer holt die Drohnen vom Himmel?

Nach dem Drohnen-Alarm am Münchner Flughafen und der daraus folgenden Unterbrechung des Luftverkehrs reagierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder energisch. „Ab jetzt muss gelten: Abschießen statt Abwarten! Und zwar konsequent!“, erklärte der CSU-Vorsitzende. Die Polizei solle die Drohnen vom Himmel holen. Söder kündigte ein Schnellgesetz an, um ihr das Recht dazu zu verleihen. Doch wird sich die Sicherheitslage dadurch verbessern? Die Fragen und Antworten im Überblick.

