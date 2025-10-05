Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Politik
Icon Pfeil nach unten

Drohnen legen Flughäfen lahm: Wie die CSU Drohnen abschießen will

Verteidigungspolitik

Wer holt die Drohnen vom Himmel?

Nach der Sperrung des Münchner Flughafens macht die CSU Druck, um die Drohnenabwehr zu stärken. Dem stehen rechtliche und praktische Hindernisse im Weg. Ein Grund dafür ist die deutsche Geschichte.
Von Stefan Küpper und Christian Grimm
    • |
    • |
    • |
    An Flughäfen ist es verboten, Drohnen aufsteigen zu lassen.
    An Flughäfen ist es verboten, Drohnen aufsteigen zu lassen. Foto: Enrique Kaczor, dpa

    Nach dem Drohnen-Alarm am Münchner Flughafen und der daraus folgenden Unterbrechung des Luftverkehrs reagierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder energisch. „Ab jetzt muss gelten: Abschießen statt Abwarten! Und zwar konsequent!“, erklärte der CSU-Vorsitzende. Die Polizei solle die Drohnen vom Himmel holen. Söder kündigte ein Schnellgesetz an, um ihr das Recht dazu zu verleihen. Doch wird sich die Sicherheitslage dadurch verbessern? Die Fragen und Antworten im Überblick.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden