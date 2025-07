AfD-Mitglieder als Beamte? Es geht nicht um den Dienst im Staat, sondern um den Staat an sich

Der Vorstoß hat möglicherweise etwas mit dem 22. März 2026 zu tun. An dem Tag wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt, und da kann es nie schaden, bei bestimmten Themen vorher klare Kante zu zeigen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen sorgte also mit der Ankündigung für Aufsehen, keine AfD-Mitglieder mehr in den Staatsdienst übernehmen zu wollen. Aus Bundesländern wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden danach ähnlich konkrete Forderungen laut. Andere, Bayern und Baden-Württemberg beispielsweise, blieben eher vage. Was nahezu alle Bundesländer eint, ist der Ruf nach einer einheitlichen, bundesweiten Regelung. Berlin ist wieder einmal gefragt und soll es richten.

Auf Bundesebene ist die Lage weitgehend klar. Beamtinnen und Beamte haben die Pflicht, sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für ihren Erhalt einzutreten. Verstöße können disziplinarrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer Entfernung aus dem Dienst begründen. Wichtig aber: Eine pauschale Regelung gibt es nicht. Es ist stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.

AfD-Mitglieder als Beamte? Es gibt schon Leitlinien

Unter dem Motto „Lesen bildet“ hat das Bundesinnenministerium vor diesem Hintergrund einen leicht süffisanten Hinweis für Länder wie Rheinland-Pfalz parat: Es gibt für den Umgang mit Mitgliedern extremistischer Parteien, die auch Staatsdiener sind, bereits Leitlinien. Bund und Länder haben sie in einem Bericht der Innenministerkonferenz (IMK) zusammengefasst. Veröffentlicht wurde das 15-seitige Papier vor ziemlich genau fünf Jahren.

Im Bestreben „Extremisten“ aus dem Staatsdienst fernzuhalten, war ohnehin alles schon mal irgendwie da. Am 28. Januar 1972 beispielsweise einigten sich Bund und Länder auf den sogenannten Radikalenerlass. Während es damals vor allem um das linke Spektrum ging – die als linksextrem eingestufte Deutsche Kommunistischen Partei (DKP) etwa – richtet sich Blick heute allerdings nach rechts und da vor allem auf die Alternative für Deutschland. Die Innenminister von Bund und Ländern haben bereits beschlossen, eine Arbeitsgruppe für den Fall einzurichten, dass die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem gerichtlich bestätigt wird. Da wird es um Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst und das Dienstrecht, um Waffenbesitz und Sicherheitsüberprüfungen gehen.

Es geht um ein Verbot der AfD

Doch selbst eine Einstufung als gesichert rechtsextremistisch hat dem Beamtenbund dbb zufolge zunächst keine Konsequenzen für Staatsdiener. Die Einstufung durch den Verfassungsschutz sei lediglich eine Vorstufe, betont die Dachgewerkschaft.

Wenn Rheinland-Pfalz und all die anderen die Sache also konsequent zu Ende denken, geht es in Wahrheit um die nächste, die höhere Ebene: Ein Verbot der AfD. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer sprach sich in der Welt am Sonntag einem SPD-Parteitagsbeschluss folgend für ein Verbotsverfahren aus. Der Koalitionspartner im Bund, die Union, ist noch nicht überzeugt. Die Mehrheit der Bundesbürger offenbar auch nicht. Einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge sprechen sich 52 Prozent gegen ein AfD-Verbot aus und nur 27 Prozent dafür.

Über allem steht das klassische Dilemma: Ab wann und mit welchen Mitteln darf sich eine Demokratie vor Demokratiefeinden schützen? Hier ist tatsächlich der Bund gefragt. Er sollte sich schnell zu einer Entscheidung durchringen.