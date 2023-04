Duisburg

Fitnessstudio-Attacke - DNA-Spur führt zu weiterer Tat

Die Polizei steht vor dem Wohnhaus des Tatverdächtigen in Duisburg.

Am Osterwochenende wurde in Duisburg ein 35 Jahre alter Partygast erstochen. Die Tat könnte mit der Messerattacke in einem Fitnessstudio zusammenhängen.

Nach der Messerattacke in einem Duisburger Fitnessstudio hat eine DNA-Spur des Tatverdächtigen zu einer möglichen weiteren Bluttat geführt. Bei der DNA-Untersuchung sei ein Zusammenhang des mutmaßlichen Islamisten auch zu einer Tat in Duisburg vom Osterwochenende festgestellt worden, bei der ein 35-Jähriger Partygast erstochen worden war, sagte Generalstaatsanwalt Holger Heming am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Mehr lesen Sie hier in Kürze. (dpa)

