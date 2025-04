Mein Haus, meine Kneipe, meine Kapelle: So lebt der Popstar Ed Sheeran

Wenn Promis ein Zuhause suchen, kann sie keine Bauordnung bremsen. Abgehoben: Filmstar John Travolta ist Hobby-Flugpilot – und ließ sich eine Landebahn bis zur Haustür seiner Villa asphaltieren. Exklusiv: Barbra Streisand betreibt ein ganzes Shoppingcenter in ihrem Hauskeller. Beste und einzige Kundin? Barbra selbst, diese Diva. Nimmersatt: Vielleicht lebt Elvis wirklich noch, er ist nur in seinen privaten Limonadenbrunnen gefallen. Und dort schwimmt und schlürft er bis heute.

Ed Sheeran spricht über seinen eigenen Pub

Jetzt aber spricht ein Star über sein Eigenheim mit Extras, der bisher als bescheiden galt. Ed Sheeran hat sich seine Millionen mit Liebesliedern verdient („Shape of you“, „Perfect“). Rotes Haar, freches Lächeln, Typ Fußgängerzonen-Sänger. Doch von wegen Frischluftgitarrist, der Brite erzählt jetzt von seinem Grundbesitz: „Es gab eine verfallene Scheune auf meinem Grundstück. Ich dachte, wir könnten sie einfach in ein Pub verwandeln.“ Gesagt, getan, gezapft: Jetzt steht da eine Schenke in seinem Garten, mit Tresen, Hähnen, Hockern. Wer nun lästert, Hobbykeller mit Minibar, das kann mein Onkel Klaus auch, der darf staunen. Zu Sheerans Bar führt ein hauseigenes Tunnelsystem. Zur Villa gehört auch ein Kino – und eine private Kapelle zur Andacht.

Ed Sheeran sehnt sich nach ein bisschen Privatsphäre

Dieser Popstar sehnt sich nach Privatsphäre: „Ich kann mich nie so entspannen, wie ich es früher konnte“, verrät er im Podcast „Call her daddy“. Singen müsste er in jedem öffentlichen Pub, den er betritt, und wohl auch in jedem Gottesdienst. Fragt der Kirchenchor: „Sie spielen doch Gitarre! Können Sie ,Laudato si’?“ Aber Sheeran scheint dagegen jetzt mit allen Wassern gewaschen und privat versorgt. Von Weihwasser bis Wiskey.