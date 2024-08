Pflegende Ehefrau wegen versuchten Mordes vor Gericht

Sie soll aus Überforderung versucht haben, ihren dementen Ehemann zu vergiften: Wegen versuchten Mordes steht seit Montag eine 63-jährige Frau vor dem Hanauer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Vorgehen der Frau Heimtücke, das ist im Strafrecht ein Mordmerkmal.

Wie es in der Anklage heißt, war die Frau mit der Pflege ihres schwer dementen Mannes überfordert. Daher habe die 63-Jährige im August 2023 in Gründau im Main-Kinzig-Kreis geplant, den 79-Jährigen zu töten. Dazu habe sie 20 Tabletten eines Psychopharmaka-Medikaments in Wasser aufgelöst und dem Mann zum Trinken gegeben. Es habe sich um eine potenziell tödliche Dosis gehandelt.

Danach soll sie ebenfalls von der Flüssigkeit getrunken und sich zu dem 79-Jährigen ins Bett gelegt haben. Angehörige hatten das Paar, das zu dem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar gewesen war, gefunden. Im Krankenhaus wurden beide gerettet.

Zum Prozessauftakt bezeichnete die Verteidigerin das Geschehen als einen tragischen Fall. Die 63-Jährige sei mit der immer schwerer werdenden Pflege überfordert gewesen. In einem später aufgefundenen Schreibe beschwerte sich die Frau, dass ihre Bitten um Hilfe ignoriert worden seien. Die Angeklagte, die zum Tatzeitpunkt einen Alkoholwert zwischen 2,6 und 2,9 Promille gehabt haben soll, bedauerte das Geschehen und berichtete, dass sie durch die nächtliche Pflege an dauerhaftem Schlafmangel gelitten habe. Der Prozess soll bis Ende August andauern.