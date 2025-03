Ein Israeli und ein Palästinenser: zwei ungewöhnliche Friedensboten

Ihre Lebenswege hätten sie leicht zu Feinden machen können. Sehr leicht sogar. Maoz Inon, ein 50-jähriger Israeli, der beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 seine Eltern verlor. Aziz Abu Sarah, ein 45-jähriger Palästinenser, dessen Bruder angeblich nach Misshandlungen in einem israelischen Gefängnis starb, als Abu Sarah zehn Jahre alt war. Und doch sitzen die zwei nun zusammen in einer Hotellobby, an einem kühlen, wolkenverhangenen Morgen in Jerusalem, mit einer Botschaft, die man dieser Tage selten hört in der Region: Israelis und Palästinenser können ihre Feindschaft überwinden.

