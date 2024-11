Abgeschobener Straftäter reist wieder ein - erneut in Haft

Ein abgeschobener Straftäter ist wieder nach Deutschland eingereist und muss nun seine Reststrafe absitzen. Bundespolizisten hatten den wegen Totschlags verurteilten Mann am Bahnhof in Rosenheim bei einer Einreisekontrolle entdeckt und verhaftet. Der 57-jährige Kosovare sei mit einem Fernzug aus Österreich gekommen, teilte die Bundespolizeiinspektion Rosenheim mit. Der Mann sei 2010 nach mehr als zehn Jahren Haft vorzeitig entlassen und abgeschoben worden. Nun müsse er die Reststrafe von mehr als 22 Monaten in einem deutschen Gefängnis verbüßen.

