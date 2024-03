Martin Sellner darf nicht mehr nach Deutschland einreisen

Martin Sellner hatte bei einem Treffen rechter Kreise in Potsdam seinen Plan der "Remigration" von Millionen Menschen vorgestellt. Jetzt hat die Stadt ein Einreiseverbot nach Deutschland verhängt.

Der frühere Kopf der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Österreich, Martin Sellner, wird offenbar in nächster Zeit keine Vorträge mehr in Deutschland halten. Denn die Stadt Potsdam hat ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik gegen ihn verhängt. Das machte Sellner selbst am Dienstag auf X publik. Eine Sprecherin der Stadt Potsdam bestätigte der Süddeutschen Zeitung diese Entscheidung. Nähere Angaben machte sie aber aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zunächst nicht.

Anfang Februar hatte die Stadt nach Enthüllungen vom Recherchezentrum Correctiv über das Vernetzungstreffen im November ein Einreiseverbotsverfahren eingeleitet. Sellner ist österreichischer Staatsbürger und besitzt damit einen EU-Pass. Trotzdem ist ein Einreiseverbot laut dem Freizügigkeitsgesetz unter besonderen Bedingungen möglich – etwa wenn eine "Gefährdung der öffentlichen Ordnung" zu befürchten ist, sobald der betreffende Unionsbürger nach Deutschland einreist.

Sellner schrieb bereits nach der Ankündigung des Verfahrens auf seinem Telegram-Kanal, dass er gegen ein Einreiseverbot nach Deutschland juristisch vorgehen wolle. "Mein Anwalt bekam ein 33-seitiges Dokument, indem versucht wird, mich als Erzhetzer und Umstürzler darzustellen." Damit solle "die gesamte neue patriotische Bewegung von Partei bis Vorfeld kriminalisiert und langfristig verboten werden", schrieb er.

Martin Sellner nach Treffen in Potsdam in Fahndungsdatenbank der Bundespolizei

Sellner hatte die Aufregung um das Treffen in Potsdam nutzen wollen, um mit Lesungen und Vorträgen für sein Buch über "Remigration" zu werben. Die Bundespolizei wollte das verhindern und hat laut dem Spiegel einen Eintrag zu ihm in ihrer Fahndungsdatenbank angelegt. Unabhängig von der Entscheidung der Stadt Potsdam konnten ihm Bundespolizisten bei einer Kontrolle die Einreise in die Bundesrepublik bereits verweigern, sofern das Bundespolizeipräsidium zustimmte.