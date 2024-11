Unbekannte sprengen Geldautomaten - erheblicher Schaden

Unbekannte haben in Hohenroda (Hersfeld-Rotenburg) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner hätten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag alarmiert, berichtete ein Sprecher der osthessischen Polizei am Morgen. Nach der Tat seien zwei bis drei Menschen in einem Auto geflüchtet.

Ob die Täter eine Beute machen konnten, war zunächst unklar. Auch über die Höhe des Sachschadens wurde am frühen Morgen nichts bekannt. Das Gebäude, in welchem sich der Geldautomat neben einigen Büroräumen befand, sei jedoch erheblich beschädigt worden, sagte der Polizeisprecher.