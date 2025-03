So reagieren Politiker auf das gescheiterte Treffen zwischen Trump und Selenskyj

Vor laufenden Kameras hat Donald Trump Wolodymyr Selenskyj am Freitag im Weißen Haus lautstark zu mehr Respekt gegenüber den USA aufgefordert. Anders als geplant verließ der ukrainische Präsident daraufhin das Weiße Haus und brach seinen Staatsbesuch vorzeitig ab. Politikerinnen und Politiker aus ganz Europa reagierten auf den außenpolitischen Eklat.

Reaktionen von Politikern auf Zerwürfnis zwischen Trump und Selenskyj

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte auf X, dass Deutschland der Ukraine weiterhin beistehe. Um sich von der US-Politik und Trump abzugrenzen, stellte er den Friedenswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer an erste Stelle. „Auf Deutschland – und auf Europa – kann sich die Ukraine verlassen“, unterstrich Scholz.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz sagte zu, der Ukraine in guten ebenso wie in herausfordernden Zeiten zur Seite zu stehen und wandte sich in seinem Post direkt an Selenskyj. Niemals dürften wir verwechseln, wer Aggressor und wer Opfer in diesem schrecklichen Krieg sei, schrieb Merz auf X weiter.

Einem Bericht zufolge telefonierten Scholz und Merz am Samstag auch über den Vorfall im Weißen Haus. Das schrieb die Süddeutsche Zeitung. Worüber der Kanzler und sein wahrscheinlicher Nachfolger sprachen, ist nicht bekannt.

Eklat im Weißen Haus: So reagiert Europa

Genau wie Merz schrieb auch Ursula von der Leyen direkt an Selenskyj. Dieser solle stark, mutig und furchtlos sein. Selenskyj sei niemals allein, unterstrich die EU-Kommissionspräsidentin die gemeinsamen Bemühungen für einen nachhaltigen Frieden.

Die Ukraine sei nicht allein, schrieb auch Außenministerin Annalena Baerbock auf X. Das Land könne sich auf die unerschütterliche Unterstützung von Deutschland, seinen europäischen und internationalen Verbündeten verlassen. Baerbock betonte, dass Russland der Aggressor sei.

Ähnlich deutlich drückte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aus. Es gebe einen Aggressor, nämlich Russland, und es gebe ein Opfer, das sei die Ukraine. Auf X zollte der Staatschef auch den Soldatinnen und Soldaten in dem Kriegsland Respekt. Sie kämpften für ihre Würde, ihre Unabhängigkeit, ihre Kinder und die Sicherheit Europas.

Starke Männer machten Frieden, schwache Männer Krieg, schrieb Viktor Orbán auf X. Damit drückte der ungarische Staatschef seine Sympathien für das Vorgehen Trumps aus. Dessen mutiger Einsatz für Frieden sei für viele schwierig zu verdauen, wie Orbán weiter ausführte.

Das abgebrochene Treffen zwischen Trump und Selenskyj erschütterte die Beziehungen zwischen den Ländern der beiden Staatschefs schwer. Ein geplantes Abkommen über ukrainische Rohstoffe und deren Nutzung in den USA kam nicht zustande. Bislang stand die USA dem Abwehrkampf in der Ukraine mit Waffenlieferungen und Hilfsgeldern als einer der Hauptunterstützer bei.

Das Zerwürfnis vom Freitag steht im Kontext der Ambitionen Trumps, den Krieg in der Ukraine möglichst rasch zu beenden. Mitte Februar hatte Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin telefoniert. Die Ukraine und europäische Staaten hatte er dabei als Verhandlungspartner übergangen. Am Sonntag treffen sich Regierungschefs Europas zu einem Ukraine-Gipfel in London.