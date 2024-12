AfD-Wahlwerbung mit Sprengstoff: Wie Elon Musk Europas Rechte unterstützt

Es war nur ein kurzer Satz, doch er hatte es in sich. Mit wenigen Worten sorgte Tech-Milliardär Elon Musk kurz vor Weihnachten für erhöhten Puls nicht nur im politischen Berlin. „Nur die AfD kann Deutschland retten“, schrieb er im Kurznachrichtendienst X. Nun legte er nach. In einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag (WamS) rief Musk dazu auf, bei der Bundestagswahl die in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Kritik erntete dafür nicht nur der 53-Jährige selbst, sondern auch die Zeitung, die im Springer-Verlag erscheint. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sagte dem Handelsblatt: „Es ist inakzeptabel, dass ausländische Milliardäre versuchen, unsere politische Landschaft zu beeinflussen und dabei Parteien unterstützen, die unsere demokratischen Werte untergraben.“ Deutschland brauche keine Einmischung von außen, „und schon gar keine Unterstützung für rechtsextreme Positionen“.

Musk ist enger Vertrauter des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Er fiel immer wieder mit Tabubrüchen auf. Er mischt sich seit Monaten auch in die europäische Politik ein. So hat er der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK seine Unterstützung versichert und spricht mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage über eine Spende. „Als jemand, der bedeutende Investitionen in die deutsche Industrie- und Technologielandschaft getätigt hat, glaube ich, dass ich das Recht dazu habe, offen über seine politische Ausrichtung zu sprechen“, schreibt er nun. „Die Alternative für Deutschland (AfD) ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land.“ Wirtschaft, Energieversorgung, Zuwanderung – Musk zeichnet in seinem Beitrag ein düsteres Bild der deutschen Zustände. Kritik an Vorhaben der AfD, etwa einen möglichen Austritt aus der Europäischen Union, übt Musk nicht. Und das, obwohl die Partei unter anderem im Umgang mit Russland und China einen deutlich anderen Weg einschlägt als die amerikanische Politik auch unter Trump.

Welche Argumente für Elon Musk keine Rolle spielen

Musks Argumentation ist bisweilen schlicht. „Die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist eindeutig falsch, wenn man bedenkt, dass Alice Weidel, die Vorsitzende der Partei, eine gleichgeschlechtliche Partnerin aus Sri Lanka hat! Klingt das für Sie nach Hitler?“, schreibt er. Den rechten Flügel unter Björn Höcke erwähnt er nicht, auch nicht die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, die völkisch-nationalistische Ausrichtung und Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung spielen keine Rolle in Musks Argumentation.

Dass das Blatt Musks Gastbeitrag abgedruckt hat, sorgte auch innerhalb der Redaktion für Verwerfungen. Die Ressortleiterin Meinung von Welt und WamS der Zeitungsgruppe Welt postete auf X, sie habe als Konsequenz aus dem Musk-Text „nach Andruck meine Kündigung eingereicht“. Auch andere Welt-Journalisten posteten öffentlich auf X ihren Unmut.

Springer-Verlag verteidigt den Debattenbeitrag, in dem Elon Musk für die AfD wirbt

Der Medienkonzern Axel Springer hingegen antwortet mit einem gemeinsamen Statement des noch aktuellen Welt-Gruppe-Chefredakteurs Ulf Poschardt und seines Nachfolgers Burgard: „Die aktuelle Diskussion um den Text von Elon Musk ist sehr aufschlussreich. Demokratie und Journalismus leben von Meinungsfreiheit.“ Dazu gehöre es, sich auch mit polarisierenden Positionen auseinanderzusetzen und diese journalistisch einzuordnen. In einer Gegenrede stellt sich Burgard zugleich gegen Musks Forderungen. „Musks Diagnose ist korrekt, doch sein Therapieansatz, nur die AfD könne Deutschland retten, ist fatal falsch“, schreibt er. Und weiter: „Die AfD mit ihrem Höcke-Flügel, ihrer Anbiederung an Russland und China und ihrer Ablehnung von Amerika und EU ist keineswegs „der letzte Funke Hoffnung für dieses Land“, wie Elon Musk schreibt. Sie ist eine Gefahr für unsere Werte und unsere Wirtschaft. Auch ein Genie kann sich irren.“ (mit dpa)