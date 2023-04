Der Kampf gegen die Kernenergie hat vor 40 Jahren eine ganze Generation politisiert. Trotzdem kann man auch als überzeugter Gegner der Atomkraft heute für eine Verlängerung der Laufzeiten sein. Ein sehr persönlicher Rückblick.

Bis zu den Knöcheln standen wir im Matsch, es regnete, ein kalter Wind pfiff uns um die Ohren, und unser Zelt war alles, nur nicht dicht. Aber einfach nach Hause fahren, heiß duschen und in ein wärmendes Bett schlüpfen? Undenkbar, schließlich waren wir nicht zum Vergnügen hier, sondern aus Protest. Ein Atomkraftwerk im Donauried? Nicht mit uns.

Das Anti-AKW-Camp, irgendwann in den frühen achtziger Jahren spontan von ein paar Schülern, Studenten und Lehrlingen auf einer sumpfigen Wiese hochgezogen, war nur eine von vielen Aktionen gegen das Vorhaben des Energieriesen RWE, zwei Druckwasserreaktoren in Pfaffenhofen an der Zusam zu bauen, direkt an der Grenze zwischen den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries. Mal zog der örtliche Pfarrer mit Hunderten von Gläubigen und dem Kruzifix durch den Ort, um den Herrn um seinen Beistand zu bitten. Mal stürmten die Bauern des Dorfes das Pfaffenhofener Rathaus, um ihrem Zorn Luft zu machen Mal kamen Tausende von jungen Leuten zum Festival "umsonst & draußen", um ein Zeichen zu setzen: Atomkraft, nein danke.

Der erste Reaktor in Deutschland ging 1961 ans Netz

Die atomare Aufrüstung zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion hatte uns politisiert, und wer in Mutlangen gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen in Deutschland demonstrierte, konnte schlecht ein Atomkraftwerk vor seiner Haustür oder die geplante Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf als ökonomische Notwendigkeiten akzeptieren. Dass die zivile Nutzung der Atomenergie, 1961 eher unspektakulär gestartet, Deutschland verlässlich mit Strom versorgte? Dass die neue Technologie neue Jobs versprach und der erste Reaktor im unterfränkischen Kahl anfangs nicht einmal mit einem Stacheldrahtzaun gesichert war? Geschenkt. Uns schreckten die Gefahren, die damit verbunden waren. Die Strahlung. Die Störfälle. Der Atommüll. Die angebliche Häufung von Leukämie-Fällen in der Nähe von Kernkraftwerken. Im Kampf gegen die Atomenergie vermengten sich die Friedens- und die Umweltbewegung früh zu einer grünen Ursuppe, gewürzt mit einer Prise Weltuntergangsstimmung. Atomraketen auf ein Atomkraftwerk? Was für eine Horrorvorstellung. Die Katastrophe von Tschernobyl 1986 war für viele von uns nur ein Vorgeschmack darauf.

Eine kleine Gemeinde im oberpfälzer Landkreis Schwandorf erlangte in den 80er Jahren traurige Berühmtheit. Anti-Atomkraft-Demonstranten gerieten hier regelmäßig mit Polizisten aneinander. Grund: In Wackersdorf sollte eine Wiederaufbereitungsanlage für radioaktives Material entstehen. 1989 wurden die Pläne gestoppz. Foto: dpa

"Herr schenk Du Fried' dem Donauried – und schütz dies Land vor Unverstand." Der Vers des Heimatdichters Alois Sailer zielte damals nicht nur auf das geplante Atomkraftwerk. Zuvor hatte der dünn besiedelte Landstrich bereits als möglicher Standort für einen Bombenabwurfplatz und eine Teststrecke für die Schwebebahn Transrapid herhalten müssen. Mit dem geplanten Kernkraftwerk aber erreichte der Widerstand eine neue Dimension. Prominente Kabarettisten wie Dieter Hildebrandt und Gerhard Polt engagierten sich für die Schutzgemeinschaft Donauried, die "Mehlprimeln" und die "Biermösl-Blosn" mit ihren bissig-bösen Liedern sowieso, und irgendwann schickte sogar der Spiegel einen Reporter nach Pfaffenhofen, um zu beschreiben, wie eine Region gegen die Atomwirtschaft und die ihr eng verbundene CSU aufbegehrte. Einer von uns ging für seine Überzeugung sogar zweimal ins Gefängnis – er hatte sich geweigert, seine Geldstrafen zu bezahlen, nachdem er mit ein paar Gleichgesinnten die Gleise von und zum Kernkraftwerk Gundremmingen blockiert hatte, um die Castor-Transporte mit den abgebrannten Brennelementen zu stoppen. Der Reaktor in Pfaffenhofen dagegen wurde nie gebaut.

Nach Fukushima drückte die Kanzlerin aufs Tempo

Als die rot-grüne Regierung 2001 den Ausstieg aus der 40 Jahre zuvor ohne größere Widerstände eingeführten Atomenergie beschloss, war das für die meisten von uns eine späte Genugtuung. Als eine unionsgeführte Regierung die Entscheidung wenige Jahre später wieder zurücknahm, um sich nach der Katastrophe von Fukushima plötzlich noch schneller aus der Kernkraft zu verabschieden, als Jürgen Trittin es je zu träumen gewagte hätte, wirkte das schon reichlich konfus, dem Augenblick geschuldet, ohne Plan und ohne ausreichende Alternativen, es sei denn, man hält die Kohle für eine solche. Hauptsache raus. Angela Merkel, so schien es, wollte das Thema ein für allemal endlagern.

Lesen Sie dazu auch

Und jetzt, da Wladimir Putin die Welt in Geiselhaft für seinen Krieg nimmt? Schalten wir trotzdem die letzten Kernkraftwerke ab. Auch als Kritiker der Atomenergie fragt man sich da, wie das alles noch zusammenpasst – im großen Stil auf Wärmepumpen und Elektroautos umzusteigen, also immer noch mehr Strom zu verbrauchen, gleichzeitig aber auf eine bereits etablierte und klimaschonende Technologie zu verzichten. Energie aus Sonne und Wind lässt sich noch nicht ausreichend speichern, Energie aus Kohle und Gas gefährdet die Klimaziele, Energie aus der Kernkraft aber produziert kein Kohlendioxid, sie ist jederzeit verfügbar und im Moment das vermutlich kleinere Übel.

In der Ukraine findet Robert Habeck die Kernkraft "in Ordnung"

Schon 2021, also noch vor der Renaissance der Kohle in Deutschland, waren die CO2-Emissionen pro Kopf bei uns fast doppelt so hoch wie im Atomland Frankreich. Dazu kommt eine gehörige Portion Scheinheiligkeit. In Deutschland ist der Atomausstieg für die Grünen ein Dogma. Unverhandelbar. Ukrainische Reaktoren, vermutlich bei weitem nicht so sicher wie unsere, sind für Wirtschaftsminister Robert Habeck dagegen "in Ordnung". Solange deren Sicherheit gewährleistet sei, sagt er, sollten sie ruhig weiterlaufen. "Sie sind ja gebaut." Das aber sind die deutschen Meiler auch – und werden trotzdem stillgelegt.

Kann man gegen die Kernkraft sein und irgendwie doch dafür? Als junger Mensch gegen sie demonstrieren und sie Jahrzehnte später in der Zeitung verteidigen? Was wie ein nicht aufzulösender Widerspruch wirkt, ist im Grunde nur politischer Pragmatismus. Fünf, maximal zehn Jahre mehr mit der Kernkraft hätten viel Druck von der Politik, der Wirtschaft und uns Verbrauchern genommen, wir hätten Zeit gewonnen, ohne dafür größere Risiken einzugehen, als wir sie ohnehin schon eingehen. Diese Chance aber hat die Ampel verspielt – und der industrialisierte Rest der Welt betrachtet das mit einer Mischung aus Befremden und Hohn. Sollte der Strom also demnächst ausfallen, weil der Ausbau der Erneuerbaren nicht vorankommt und Frankreich uns nicht mit seinem Atomstrom aushelfen kann: Beschweren Sie sich bei Robert Habeck.