Bis zu 250 Euro im Jahr: Wie Union und SPD Strom billiger machen wollen

Ein Vier-Personen-Haushalt soll nach dem Willen von Union und SPD in Zukunft bis zu rund 250 Euro weniger für seine Stromrechnung bezahlen. Im Gegenzug will die mögliche neue Koalition auf die seit Jahren angekündigte Auszahlung eines sogenannten „Klimageldes“ verzichten. Die alte Ampelkoalition hatte dies als Pro-Kopf-Prämie zum Ausgleich der von den Menschen in Deutschland als Zusatzkosten bei Strom, Heizen und Tanken bezahlten CO2-Abgaben angekündigt, aber nie in die Praxis umgesetzt.

Laut Verivox könnte die Kilowattstunde sechs Cent billiger werden

Nun wollen Union und SPD, so heißt es in den Entwürfen für den Koalitionsvertrag, „Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde mit einem Maßnahmenpaket entlasten“. Fachleute gehen davon aus, dass die Entlastung für Privathaushalte damit mindestens im dreistelligen Bereich liegen sollte. „Bei fünf Cent pro Kilowattstunde netto kämen wir bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden auf eine Entlastung von bis zu 17 Prozent“, sagt der Experte Lundquist Neubauer vom Energiekostenvergleichsportal Verivox.

Da Union und SPD ankündigen, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, sowie Umlagen und Netzentgelte beim Grundpreis zu reduzieren, fällt laut den Verivox-Berechnungen am Ende auch eine geringere Mehrwertsteuerbelastung an, sodass die Entlastung am Ende sogar bei sechs Cent liegt. Damit würden die Deutschen voraussichtlich nicht mehr die höchsten, sondern nur die dritthöchsten Strompreise in ganz Europa bezahlen müssen.

Kein Klimageld: Grüne werfen Merz Wortbruch nach Versprechen in TV-Duell vor

Für Kritik sorgt, dass Union und SPD die Strompreissenkung offenbar voll aus den rund 18 Milliarden Euro Einnahmen finanzieren wollen, die der Bund aus der nationalen CO2-Steuer und dem europäischen Treibhausgas-Emissionshandel einnimmt. Von einem „Klimabonus“ oder einem „Klimageld“ ist in den Koalitionspapieren dagegen keine Rede mehr. Nach früheren Berechnungen des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, müsste es bei mindestens rund 140 Euro pro Kopf liegen, wenn die Regierung die CO2-Abgaben komplett den Verbrauchern zurückerstatten würde, wie es bei der Einführung der nationalen Steuern angekündigt worden war. Ein Vier-Personen-Haushalt wäre so mehr als doppelt so hoch entlastet worden, wie nun mit den Stromplänen.

Die Grünen warnen die Union daher vor Wortbruch. „Friedrich Merz steht kurz davor, das nächste große Versprechen zu brechen“, sagte der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Andreas Audretsch. „Er hat das Klimageld im TV-Duell vor einem Millionenpublikum versprochen, jetzt will Schwarz-Rot das Klimageld beerdigen“, kritisiert Audretsch. „Günstige Strompreise sind wichtig, aber können nicht das Klimageld ersetzen“, betont der Grüne. „Union und SPD dürfen sich nicht von der sozialen Klimapolitik verabschieden.“

Umfrage: 61 Prozent wollen sozial gestaffeltes Klimageld

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen mahnt, dass die Entlastungen komplett an die Kunden weitergegeben werden müssten. „Die Strompreise für private Haushalte müssen spürbar sinken“, sagte Energieexperte Tom Janneck. „Die Absenkung der Stromsteuer ist wirkungsvoll, da sie automatisch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.“ Bei der Senkung der Netzentgelte dürften Verbraucher gegenüber der Industrie nicht benachteiligt werden. Zudem müsse es stärkere Entlastungen geben, wenn, wie geplant, der CO2-Preis künftig steige.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Verviox begrüßen 68 Prozent der Bundesbürger die von Union und SPD angekündigten Entlastungen beim Strompreis. Zugleich sind 61 Prozent dafür, ein sozial nach Einkommen gestaffeltes Klimageld einzuführen.