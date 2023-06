Bund und Länder wollen Wasserstoff-Netz knüpfen

Kanzler Scholz verspricht den Ministerpräsidenten höhere Geschwindigkeit beim Ausbau der Energie-Infrastruktur. Die Frage der Flüchtlings-Finanzierung bleibt offen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Bundesländern mehr Tempo beim Ausbau der Energie-Infrastruktur versprochen. "Es muss gelingen, dies mit größerer Geschwindigkeit als heute voranzutreiben", sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer im Kanzleramt. Der Fortschritt im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Stromnetze werde künftig in einem gemeinsamen "Monitoring-Prozess" mit den Ländern intensiv begleitet. Noch in diesem Jahr sollen zudem die notwendigen Entscheidungen zum Aufbau eines Wasserstoff-Netzes in Deutschland getroffen werden. Jetzt müsse ein "Kernnetz" geschaffen werden, damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, um künftig auf Wasserstoff zu setzen.

Die Energieversorgungssicherheit nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energienetze sowie die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren insgesamt waren dem Kanzler zufolge die zentralen Themen des Treffens. Mehrere Länderchefs hatten vom Bund zuvor deutlich höhere Anstrengungen bei Infrastrukturprojekten gefordert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke etwa ermahnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, die von ihm angekündigten konkreten Vorschläge für schneller Verfahren "jetzt auf den Tisch" zu legen. Er dränge seit Langem auf die Beschleunigung, insbesondere im Bereich der klimaneutralen Mobilität und "beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne". Die Projekte, die bevorzugt durchgewinkt werden, sollten konkret benannt werden, sagte Woidke: "Es darf nicht sein, dass Planung und Bau einer Bahnstrecke 25 Jahre dauert und unterwegs ständig beklagt wird." Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte gar, die Runde solle sich bald zu einer Sondersitzung zum Thema Planungsbeschleunigung treffen.

Kein neuer Sachstand in der Flüchtlingsfrage

Keinen neuen Sachstand gibt es indes in der umstrittenen Frage, wie die Kosten für die Aufnahme und Unterbringungen der vielen Geflüchteten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollen. Eine Milliarde zusätzlich hatte der Bund für dieses Jahr bereits zugesagt. Viele Kommunen sehen sich in der Versorgung der großen Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern längst überfordert. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte eine hälftige Kostenteilung zwischen Bund und Ländern gefordert. Scholz verwies darauf, dass bei der letzten Sitzung der Runde vereinbart wurde, dass eine Arbeitsgruppe bis zum November Ergebnisse vorlegen wird.

Über den vor wenigen Tagen von den EU-Innenministern beschlossenen Asylkompromiss wurde Scholz zufolge intensiv diskutiert. Er sieht einen härteren Umgang mit Migranten mit geringer Bleibeperspektive vor. Menschen, die aus als sicher geltenden Ländern kommen, sollen künftig in streng kontrollierten Einrichtungen untergebracht werden - das gilt auch für Familien mit kleinen Kindern. Innerhalb von zwölf Wochen soll dann geprüft werden, ob die Antragsteller Chancen auf Asyl haben. Ist dies nicht der Fall, sollen sie zurückgeschickt werden. In den Verhandlungen hatte sich die deutsche Seite dafür eingesetzt, dass Familien mit minderjährigen Kindern von der Regelung ausgenommen werden. Umstritten ist das geplante Verfahren vor allem bei Teilen der Grünen, deren Abgeordnete im EU-Parlament noch Änderungen durchsetzen wollen.

"Gute Sitzung": Heizungsgesetz kein Thema in der Ministerpräsidentenkonferenz

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte die Einigung bereits vor dem Treffen verteidigt. Scholz zufolge habe unter den Länderchefs große Einigkeit geherrscht, dass der Kompromiss richtig sei. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst nannte die Entscheidung, Zentren für Asyl-Entscheidungen an den EU-Außengrenzen einzurichten, eine "große Aufgabe". Im Umkehrschluss heiße das aber auch, dass die Einigung der EU-Innenminister in diesem und wohl auch im nächsten Jahr noch keine Entlastungen für die Kommunen brächten. Größere Anstrengungen kündigten Scholz und die Länder auch bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden an.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil ( SPD) sprach von einer "guten Sitzung", bei der es sehr sachlich zugegangen sei. Das "Stichwort Heizungsgesetz" sei dabei kein einziges Mal gefallen, sagte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Einig seien sich Bund und Länder auch darin gewesen, dass die deutschen Industrieunternehmen, die mit Ländern mit niedrigeren Energiepreisen konkurrieren müssen.