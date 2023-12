Das Klimageld: Österreich zeigt, wie es geht

Die Ampelparteien haben den Bürgern einen Ausgleich für die steigenden Energiekosten versprochen. Ob er tatsächlich kommt, ist ungewiss.

Österreich überweist es schon – das Klimageld. Im Sommer hat die Alpenrepublik jedem Einwohner unabhängig von Alter und Staatsbürgerschaft einen Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise gezahlt. Gestaffelt nach Regionen beträgt der sogenannte Klimabonus zwischen 110 und 220 Euro pro Jahr. Das Prinzip dahinter: Wer in Wien mit seinem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr wohnt, bekommt weniger als jemand, der in einem Tiroler Bergdorf lebt und aufs Auto angewiesen ist. Mitten in Wien, zum Beispiel, gibt es als Klimabonus nur den Mindestbetrag von 110 Euro, in Innsbruck sind es bereits 150 Euro, in Reutte 185 Euro und im abgelegenen Kleinwalsertal 220 Euro. .

Der Kanzler spielt auf Zeit

In Deutschland steht ein ähnlicher Ausgleich zwar im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP – beschlossen allerdings ist noch nichts. Obwohl die Preise für Benzin, Heizöl und Gas im kommenden Jahr durch die gerade erst angehobenen CO 2 -Tarife steigen, verwendet die Koalition die Einnahmen daraus für andere Zwecke, etwa für den Ausbau der Elektromobilität oder als Zuschüsse beim Einbau einer neuen Heizung. Ob das Klimageld in dieser Wahlperiode noch kommt, ist weiter unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits im Sommer, also noch vor der Haushaltskrise, gewarnt: Die Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung seien noch zu niedrig.

Ökonomen wie die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und die Bonner Professorin Louisa Specht-Riemenschneider schlagen nun vor, bereits vom 1. Januar an alle Einnahmen aus der CO 2 -Abgabe auf einer Art Sonderkonto zu sammeln und daraus dann das Klimageld zu bezahlen. Auf Basis der für 2024 beschlossenen Sätze ergäbe sich nach ihren Berechnungen eine Erstattung von 167 Euro pro Kopf und Jahr. Sollte der CO 2 -Preis im Jahr 2025 weiter steigen, zum Beispiel von 45 auf 55 Euro je Tonne, würde das Klimageld entsprechend auf 202 Euro steigen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung argumentiert ähnlich, kommt aber auf etwas niedrigere Zahlen, weil es einen niedrigeren CO 2 -Ausstoß unterstellt. Bei einem Preis von 60 Euro pro Tonne Kohlendioxid würde der Staat in dieser Modellrechnung jedes Jahr rund 14 Milliarden Euro einnehmen, die er seinen Bürgern über eine Pro-Kopf-Pauschale von 170 Euro zurückgeben müsste.

Wer zahlt am Ende aus?

Egal, wie hoch das Klimageld am Ende ausfiele: Haushalte mit schmalem Budget würden von dem bislang geplanten Mechanismus überproportional stark profitieren. Menschen mit niedrigeren Einkommen haben einen tendenziell niedrigeren CO 2 -Fußabdruck, ihnen bliebe damit unterm Strich mehr vom Klimageld als einem großen, wohlhabenderen Haushalt, der deutlich mehr Energie verbraucht. Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erhielten knapp 21 der 41. Millionen Haushalte in Deutschland durch das Klimageld mehr an Entlastung, als sie auf der anderen Seite an zusätzlicher Belastung durch die gestiegenen Energiepreise haben.

Anders als in Österreich müssten in Deutschland allerdings auch noch die technischen Voraussetzungen für dessen Auszahlung geschaffen werden. Bisher gibt es keine Möglichkeit, für die Finanzämter oder andere staatliche Stellen, unbürokratisch Geld an alle Bürger zu überweisen, weil nirgendwo alle Kontodaten hinterlegt bzw. gespeichert sind. Die Übermittlung der Kontonummern an das Bundeszentralamt für Steuern ist gerade erst angelaufen. Nach Einschätzung des Finanzministeriums kann es frühestens im Jahr 2025 mit der Auszahlung beginnen – sofern das Klimageld bis dahin beschlossene Sache ist.

