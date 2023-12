Die Gasvorräte reichen – trotz des heftigen Wintereinbruchs

Nach aktuellem Stand hat der frostige Dezemberbeginn zwar zu einem erhöhten Gasverbrauch in Deutschland geführt. Das aber stimmt die Bundesnetzagentur nicht sorgenvoll.

Anfang November, als die Erdgasspeicher in Deutschland sogar zu über 100 Prozent gefüllt waren, war die Perspektive für die Energieversorgung entspannt. Dann kam das erste Adventswochenende mit einem Wintereinbruch, wie es ihn in Bayern seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Wurde seither besonders viel Gas verbraucht, droht nun doch eine Mangellage?

Die Zahlen und Antworten der Experten sprechen dagegen: Wie aus den vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE hervorgeht, lag der Füllstand Anfang der Woche bei rund 92 Prozent.

Bundesnetzagentur: "Wir haben stabile Importe, die unsere Gasversorgung sichern"

Auch die Bundesnetzagentur, Deutschlands zentrale Infrastrukturbehörde, vermeldet auf Anfrage, insgesamt mit Blick auf die kalten Monate optimistischer als im vergangenen Jahr zu sein. Ein Behördensprecher teilt mit: "Einige kalte Tage machen uns keine Sorgen." Man beobachte - nachvollziehbarerweise - zwar, dass der Gasverbrauch steige, wenn es kälter werde, und man habe sich die Auswirkungen von längeren Kältephasen genau angeschaut. Aber, heißt es beruhigend: "Wir haben stabile Importe, die unsere Gasversorgung sichern." Dennoch gilt nach wie vor die Empfehlung der Agentur, bewusst zu heizen und sich genau zu überlegen, wann sich Gas sparen lässt.

Auch die Initiative Energien Speichern (INES) hat am Donnerstag eine neue Bewertung für die Gas-Szenarien vorgelegt. Sie geht ebenfalls davon aus, dass Deutschland gut durch den weiteren Winter kommen wird, "wenn keine extrem niedrigen Temperaturen auftreten". Gasmangellagen könnten zwar noch immer nicht vollständig ausgeschlossen werden, ihr Auftreten sei aber als "weniger wahrscheinlich" zu bewerten.

Verivox: Neukundentarife sind rund 40 Prozent günstiger als die Grundversorgung

So oder so gilt: Energie und Gas sorgsam zu verbrauchen hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch der Haushaltskasse. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox kostet die Grundversorgung aktuell durchschnittlich 14,4 Cent pro Kilowattstunde. Die Neukundentarife dagegen sind derzeit für 8,4 Cent zu haben - also rund 40 Prozent günstiger. Ein Durchschnittshaushalt zahlt derzeit laut Verivox-Verbraucherpreisindex für Gas 11,4 Cent pro Kilowattstunde.

