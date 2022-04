DGB-Chef Hoffmann: „Ich achte jetzt stärker darauf, Energie einzusparen“

Kälter duschen, weniger mit dem Auto fahren: So reagiert der Gewerkschafter Reiner Hoffmann auf die Kostenexplosion.

DGB-Chef Reiner Hoffmann reiht sich in die Runde von Politikern und Verbandsvertretern ein, die angesichts explodierender Energiepreise Bürgern Einspar-Tipps geben. „Ich rate, einfach mal die Bahn oder den Öffentlichen Nahverkehr statt des Autos zu nehmen, um Benzin zu sparen“, sagte Deutschlands oberster Gewerkschafter unserer Redaktion.

Privat habe er seit rund 30 Jahren kein Auto mehr. Hoffmann sagte: „Ich bin oft mit dem Rad unterwegs. Und ich achte jetzt stärker darauf, Energie einzusparen: Ich dusche weniger warm als bisher, fahre die Heizung runter und passe auf, dass nicht überall das Licht brennt.“

Kritik an den Mineralöl-Konzernen

Empört zeigte sich Hoffmann über die hohen Benzinpreise: „Hier fahren Konzerne in enormer Höhe Krisengewinne ein. Das ist unanständig.“ Sein Vorschlag lautet: „Die Staaten müssen solche Gewinne abschöpfen, sodass sich insbesondere Ölmultis an der Krise nicht weiter bereichern können.“ Hier müsse Deutschland an die Gewinnsteuern ran. Die Extra-Krisenprofite der Unternehmen müssen extra besteuert werden, um einer solchen Abzocke zu begegnen.“

Hoffmann warnte auch vor den sozialen Folgen einer weiter steigenden Inflation: „Es besteht auch in Deutschland die Gefahr, dass die explodierenden Preise Menschen, die nicht mehr finanziell über die Runden kommen, auf die Straße treiben. Das gilt zumal dann, wenn in den Tarifrunden die Inflation nicht in Gänze ausgeglichen wird.“

