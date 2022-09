Die Ampel-Koalition will die Hilfen für die Wirtschaft schnell ausweiten

Wirtschaftsminister Habeck verspricht in der Krise auch kleinen und mittelständischen Betrieben rasche und unkomplizierte Zuschüsse zu ihren hohen Energiekosten.

Die Hilferufe aus der Wirtschaft werden immer lauter – viel mehr als das Versprechen, Betrieben in Not rasch und unbürokratisch zu helfen, hatte die Politik ihnen bislang aber nicht zu bieten. Vor dem Arbeitgebertag in Berlin wurde Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag allerdings etwas konkreter. Er will die bislang vor allem für die Industrie gedachten Hilfsprogramme nun auch für das Handwerk und andere, vorwiegend von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägte Branchen öffnen.

Habeck: Hilfen könnten auch rückwirkend gewährt werden

„Wir müssen jetzt alle finanzielle Kraft aufbringen, die nötig ist, um die gute Substanz unserer Wirtschaft und Arbeitsplätze in diesem Land zu sichern“, betonte Habeck. Auch energieintensive mittelständische Unternehmen sollen danach so schnell wie möglich eine Kompensation für ihre drastisch gestiegenen Gas- und Stromkosten erhalten. Möglicherweise könnten diese auch rückwirkend ab September gewährt werden, sagte Habeck. Die Hilfen mit dem sperrigen Namen Energiekostendämpfungsprogramm waren ursprünglich nur für Unternehmen gedacht, die stark gestiegene Energiekosten wegen des internationalen Wettbewerbs nicht an ihre Kunden weitergeben können.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Je stärker ein Unternehmen von den hohen Energiekosten betroffen ist, desto höher soll der Zuschuss ausfallen. Weitere Details, etwa zur Höhe der Zahlungen nannte Habeck nicht. Wenn die EU-Kommission zustimmt, sollen die Zuschüsse bis ins Jahr 2024 hinein fließen. Aus der Wirtschaft, etwa dem Verband der Familienunternehmer, kommen darüber hinaus weitere Forderungen - nämlich nach einer Reduzierung der Energie- und der Unternehmenssteuern sowie einem Verzicht auf die umstrittene Gas-Umlage, die im Oktober eingeführt werden soll.

Handwerkspräsident Wollseifer fürchtet eine Insolvenzwelle

Vor dem Arbeitgebertag bekräftigte Habeck noch einmal sein Vorhaben, die Strompreisbremse bis Jahresende einzuführen, die dann rückwirkend zum September gelten soll. „Wir sind mit Hochdruck dran“, sagte der Wirtschaftsminister. „Ob es gelingt, ist wie alles im Moment, sehr anspruchsvoll.“ Mit der Strompreisbremse will die Koalition die Gewinne von Versorgern, die gerade überdurchschnittlich gut verdienen, abschöpfen und dafür Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle entlasten. Dabei geht es aller Voraussicht nach um zweistellige Milliardenbeträge.

Zuvor hatte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer vor einer Insolvenzwelle im Handwerk gewarnt und rasche staatliche Hilfen gefordert: "Vielen steht das Wasser inzwischen bis zum Hals." Zeitverzögerte Maßnahmen reichten nicht mehr, "Um eine Insolvenzwelle im Handwerk zu verhindern, muss die Unterstützung jetzt kommen. Und sie muss für die betroffenen Betriebe einfach zu beantragen sein." Nach einer Umfrage seines Verbandes klagen 87 Prozent der Betriebe über gestörte Lieferketten und gestiegene Beschaffungspreise. 70 Prozent gaben an, dass sie mit ihren Aufträgen faktisch Verluste erzielten. Im Schnitt sind die Kosten für Strom und Wärme seit Jahresbeginn, um 62 Prozent gestiegen. Besonders im Lebensmittel- und Kfz-Handwerk ist dies laut Umfrage ein Problem.

Im Gegensatz zu vielen Ökonomen hält Habeck eine Rezession noch für abwendbar. "Wir können natürlich dagegen anarbeiten“, sagte er. „Eine Rezession ist kein Gewitter, das auf uns zuzieht - und wir können nur entscheiden, haben wir einen Regenschirm oder laufen wir weg."