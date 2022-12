Energiekrise

vor 45 Min.

Die Deutschen – im Frieren vereint

Kalt, sogar eisig, ist es zuzreit nicht nur draußen - sondern auch in Büros und Privatgebäuden.

Plus Besitzer von Einzimmerwohnungen tun es, Behörden auch, sogar der Bundestag: Deutschland spart Energie. Ach, wenn man dem Körper das Frieren doch abgewöhnen könnte!

Die gestrickten Pulswärmer mit den Herzchen drauf sind nicht Teil der Verordnung, die die Mitarbeitenden der Behörden im Land gerade zum Frieren verdonnert. Doch die Rechtspflegerin hier am Amtsgericht in Aichach geht nicht mehr ohne sie ins Büro. Manchmal tippt sie auch mit den schwarzen, fingerfreien Handschuhen, die das Gesundheitsmanagement des Amtsgerichts allen hier geschenkt hat. „Und ich nehme, wann immer es geht, die Treppe, bringe Akten gerade auch gerne zu Fuß in andere Stockwerke“, erzählt sie. Alles, um ein bisschen wärmende Bewegung zu haben.

