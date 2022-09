Gegen den Abschwung startet die Regierung das "Unternehmen Luftbrücke"

Die Konjunktur schmiert ab, erste Firmen schließen bei vollen Auftragsbüchern. Jetzt steuert die Bundesregierung dagegen. Zuvor erreichte sie ein Hilfeschrei.

Es ist schlimmer als Corona. Das ist der Satz, der beim Arbeitgebertag häufig fällt. Der schwere Wirtschafseinbruch durch die Pandemie ist so halb abgewettert, da sperrt das nächste Monster sein gefräßiges Maul auf. Es ist die Energiekrise, die tausende Unternehmen in diesem Land zu verschlingen droht.

Doch die Ritter von Olaf Scholz‘ Tafelrunde, die das Monster bekämpfen sollen, sitzen noch nicht einmal im Sattel. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wählte ein anderes, nicht minder dramatisches Bild, um die Unruhe der Unternehmer zu zeigen. Ihm komme es so vor, als stehe die Regierung auf der Titanic und werfe alle Rettungsboote über Bord. „Und gleichzeitig darf die Musikkapelle aber im Speisesaal weiterspielen“, sagte der Arbeitgeberpräsident in der Abflughalle des alten Berliner Flughafens Tempelhof. Dulger ist kein Funktionär, der Heidelberger führt im Hauptberuf einen mittelständischen Spezialpumpenhersteller. Die giftige Mischung aus Inflation, Fachkräftemangel und rapide steigenden Preisen für Gas und Strom „als mittelständischer Unternehmer spüre ich die jeden Tag“.

Wirtschaftsforscher rechnen nächstes Jahr mit einem Abschwung bei hoher Inflation

In Tempelhof landeten einst die Rosinenbomber und versorgten West-Berlin, als die Russen nach dem Kriege die Stadt blockierten. Heute blockieren die Russen die Gaslieferung und das bekommt ganz Deutschland schmerzlich zu spüren. Im Kleinen zeigt sich oft das Große. Auf dem Arbeitgebertag gibt es zum Mittagessen Suppe statt eines üppigen Buffets. Immerhin ist der Ausblick auf das Flugfeld gratis. Die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann soll den über 1000 Gästen den Wein ihrer Heimat schmackhaft machen. „Wir sorgen uns wegen der Inflation, zuerst sparen die Leute beim Wein“, befürchtet ihre Majestät.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Deutschen Arbeitgebertag im alten Flughafen Tempelhof. Dulger verglich die Regierung in der aktuellen Krise mit der Mannschaft der Titanic. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Die Sorge ist berechtigt. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen für das nächste Jahr einen Abschwung bei hoher Inflation voraus. Stagflation heißt das Schreckensduo. Es ist für die Regierung nur schwer zu bekämpfen. Immerhin nimmt sie jetzt den Kampf auf. Es hat einige Monate gedauert, das Kabinett kümmerte sich vor allem um die Entlastung der privaten Haushalte. „Wir machen seit Monaten Druck, doch es geschah nichts“, sagt eine Vertraute des Handwerkspräsidenten Hans Peter Wollseifer. Der hatte am Morgen vor dem Auftakt des Arbeitgebertages einen Hilfeschrei ausgestoßen.

Laut einer Umfrage unter seinen Betrieben machen 70 Prozent der Betriebe aus einigen Gewerken Verluste im laufenden Geschäft. Bäckereien, Wäschereien, Metallveredler und Porzellanhersteller verhandeln mit ihren Energieversorgern und bekommen zu hören, dass sich ihre Rechnung im kommenden Jahr vervielfachen wirkt. Die Faktoren, die genannt werden, reichen vom Faktor 2 bis zum Faktor 10. Erste Betriebe geben bei guter Auftragslage auf. „Vielen Betrieben fehlen schlicht die Mittel, um eine solche Durststrecke zu überstehen“, warnte Wollseifer.

Wirtschaftsminister Habeck: Müssen jetzt alle finanzielle Kraft aufbringen

Die Mittel zur Verfügung stellen, will jetzt die Regierung. Sehnlichst erwartet wurde in der Abflughalle Tempelhofs daher Wirtschaftsminister Robert Habeck, der für Notkredite und Zuschüsse zuständig ist. Der Grüne war bislang der erfolgreichste Minister des Kabinetts, hat aber vergangene Woche einige schwere Treffer kassiert und seitdem Dellen in der Rüstung. Habeck versucht, wieder positive Nachrichten zu produzieren. Seine versprochenen Hilfsprogramme nehmen langsam Gestalt an. „Wir müssen jetzt alle finanzielle Kraft aufbringen, die nötig ist, um die gute Substanz unserer Wirtschaft und Arbeitsplätze in diesem Land zu sichern und in die Zukunft zu führen“, erläutert er auf der Bühne. Er wird von einem Journalisten im 1:1-Format gepiesackt, dass er dafür so lange gebraucht hat. Habeck wollte eigentlich eine Rede halten, doch der Arbeitgeberverband fürchtete einen Monolog.

Nur noch Bruch: Erste Porzellanhersteller geben wegen der Energiepreise auf. Foto: Marcus Führer, dpa (Archivbild)

Noch im Sommer sei er davon ausgegangen, so der 55-Jährige, dass der Mittelstand die Mehrkosten an seine Kunden überwälzen könne. Doch mit dem beginnenden Herbst hat sich die Lage fundamental verschlechtert. Die Leute halten das Geld zusammen, der Konsum bricht ein. Habeck verspricht jetzt baldige Linderung für die Unternehmen. Bis Ende des Jahres will er die Strompreisbremse aufsetzen, die rückwirkend für September gelten soll. Außerdem wird das Zuschussprogramm für Unternehmen, die viel Energie brauchen, für einen weiten Kreis geöffnet. Die Corona-Hilfen lassen grüßen, die viele Milliarden gekostet haben.

Finanzminister Lindner will die Milliarden nicht einfach rausrücken

Passenderweise spricht nach dem Wirtschaftsminister der Bundesfinanzminister. Christian Lindner kämpft seit Monaten für die Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr, was aber Woche für Woche unwahrscheinlicher wird. Dennoch tritt er auf die Bremse, damit ihm Habeck nicht eine Milliarde nach der anderen abnimmt. „Da stoßen wir schnell an die Grenzen, was fiskalisch möglich ist“, mahnt der FDP-Chef. Um die Staatskasse nicht zu überdehnen, hat er noch ein paar Möglichkeiten. Lindner könnte zum Beispiel die eigene KfW-Bank einspannen, deren Bilanz nicht auf den Haushalt angerechnet wird. Auch der Finanzminister wollte eine Rede halten, was auch ihm verwehrt wurde. Es gelingt ihm aber in der Befragung den FDP-Dauerbrenner Bürokratieabbau unterzubringen. „Das kostet kein Geld“, frohlockt er.

Der Einzige aus dem Dreigestirn der Regierung, der eine Rede vortragen durfte, war der Kanzler. Olaf Scholz überlässt es Habeck, sein Hilfsprogramm vorzustellen. Er bleibt in seiner Ansprache so ungefähr, dass die Reporter nach einer Überschrift für ihre Meldungen suchen müssen. „Die Berliner Luftbrücke beweist, dass unmöglich Erscheinendes gelingen kann“, sagt der Kanzler. Für die Wirtschaft startet nun das gleichnamige Unternehmen.