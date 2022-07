Niemand soll wegen der Energiepreise seine Wohnung verlieren

Kündigungen wegen steigender Nebenkosten will die SPD verhindern. Kanzler Olaf Scholz hat Verbesserungen angekündigt. Seine Fraktion legt mit einem Eckpunktepapier nach.

Die Sorge vor einer Mangellage beim Gas in Deutschland ist so groß, dass einige Landkreise und Städte bereits Wärmehallen vorbereiten. Ob die jemals gebraucht werden, ist offen. Für Privathaushalte etwa ist eine Grundversorgung mit Gas gesetzlich garantiert. Schon jetzt aber muss davon ausgegangen werden, dass die Energiekosten weiter steigen. Was ist dann mit denen, die ihre Gasrechnung nicht ausgleichen können? Für die SPD-Fraktion ist die Antwort klar: „Niemand darf seine Wohnung verlieren, weil er oder sie die Nebenkosten nicht bezahlen kann“, heißt es in einem Eckpunktepapier, das unserer Redaktion vorliegt. Die darin enthaltenen Vorhaben ergänzen die Maßnahmen, die Kanzler Olaf Scholz ( SPD) bereits angekündigt hat.

Einer der Schwerpunkte des Papiers, über das zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete, ist ein sogenanntes Kündigungsmoratorium. Kündigungen sollen demnach für die Abrechnungszeiträume 2021 und 2022 für jeweils sechs Monate ab Abrechnung der Kosten ausgeschlossen sein. Ähnliches soll gelten, wenn die Betriebskostenvorauszahlung die finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Dann könnten nach dem Willen der Sozialdemokraten Kündigungen „für einen angemessenen Zeitraum“ ausgeschlossen werden. Gleichzeitig will die Fraktion, dass der Staat in Härtefällen zinslose Darlehen zur Überbrückung gewährt. Für den „absoluten Krisenfall“ werden dem Eckpunktepapier zufolge Strom- und Gassperren ausgeschlossen, „damit auch einkommensschwache Haushalte kalte Tage nicht in unbeheizten Wohnungen verbringen müssen“.

Nebenkosten übersteigen die Miete? Wohngeld kann helfen

Die SPD geht davon aus, dass die Nebenkostenabrechnungen infolge der Preissteigerungen bei Gas, Öl und Strom die eigentliche Miete um ein Vielfaches übersteigen können. Dies in einem Maße, dass nicht nur die Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen wie Hartz IV, sondern auch einkommensschwächere Haushalte, Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende in die Bredouille geraten. Viele Mieterinnen und Mieter könnten über das Wohngeld Unterstützung bekommen. Das Instrument werde aber – auch aus Scham - viel zu wenig nachgefragt, heißt es in der Regierung. Ob grundsätzlich ein Anspruch besteht, lässt sich in wenigen Minuten mit dem Wohngeldrechner auf der Internetseite des Bundeswohnungsministeriums überprüfen.

Kanzler Olaf Scholz hatte am Freitag bereits „eine große Wohngeldreform“ angekündigt. Damit soll der Kreis der berechtigten Haushalte so ausgeweitet werden, dass mehr Menschen Anspruch haben. Bafög-Empfänger bekommen dem Kanzler zufolge einen Heizkostenzuschuss von 230 Euro. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, die zusammen mit dem Heizkostenzuschuss für Wohngeldberechtigte bereits mit dem ersten Entlastungspaket im Februar beschlossen wurde, wie eine Sprecherin des Wohnungsministeriums von Klara Geywitz (SPD) bestätigte.

Die Große Koalition aus Union und SPD hatte vor der Bundestagswahl bereits eine Dynamisierung des Wohngeldes beschlossen. Die nächste Anpassung an die wirtschaftliche Realität wäre zum 1. Januar 2024 fällig gewesen. Sie soll nun um ein Jahr vorgezogen werden, wie die Sprecherin erklärte.

Bestandteil der Wohngeldreform wird die sogenannte Teilwarmmiete sein, wie Geywitz kürzlich ankündigte. Sie geht auf ein Wahlversprechen der FDP zurück und soll grundsätzlich so funktionieren: Die Vermieterin beziehungsweise der Vermieter ist für eine Basisversorgung mit Wärme zuständig. Das könnte etwa eine Raumtemperatur von 21 Grad sein. Wollen es Mieterin oder Mieter wärmer haben, müssen sie das verbrauchsabhängig zusätzlich bezahlen. Ziel ist es, Anreize für Investitionen in den Klimaschutz zu schaffen, weil der Vermieter bei den Heizkosten nicht mehr außen vor ist. Medienberichten zufolge hat dieses Konzept in Schweden zu einer Senkung des Energieverbrauchs und des CO 2 -Ausstoßes geführt.

Zusätzlich will die SPD-Fraktion mittel- und langfristig wirkende Maßnahmen umsetzen. Dazu zählt die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 ebenso wie die Verpflichtung zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel für Gemeinden über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.