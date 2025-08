Was nützt die Abschaffung der Gaspreisumlage den Verbrauchern?

Es sei „ein guter Tag für die Wirtschaft und für die Verbraucher“, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten in Berlin. Denn, so fügte Reiche hinzu: „Wir entlasten Unternehmer und Verbraucher bei Energiepreisen.“ Gemeint ist damit zuvorderst die Abschaffung der Gasspeicherumlage, ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Die dürften die Verbraucher zwar im Geldbeutel spüren. Angesichts nicht umgesetzter oder verschobener Entlastungsvorhaben sei das jedoch eher ein kleiner Trost, kritisiert die Opposition.

Aber von vorn. Eingeführt wurde die Gasspeicherumlage 2022. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Speicher trotz der Versorgungskrise angesichts des Kriegs in der Ukraine ausreichend gefüllt sind. Die Kosten wurden über die Umlage an die Kunden weitergegeben. Laut Wirtschaftsministerium liegt sie aktuell bei etwa 0,3 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Ein vierköpfiger Haushalt kommt damit im Schnitt auf etwas weniger als 60 Euro im Jahr. Diese Kosten sollen im kommenden Jahr wegfallen.

Die Senkung der Stromsteuer hätte den Verbrauchern mehr genützt

Denn dann übernimmt der Bund die Gasspeicherumlage. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,4 Milliarden Euro. Bezahlt wird das aus dem Klima- und Transformationsfonds. Den hatte die Bundesregierung zuletzt mit 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ausgestattet.

Daran gibt es deutliche Kritik. Die Bundesregierung „plündert den Klimatopf, um die Gasspeicherumlage abzuschaffen und damit fossiles Gas billiger zu machen“, sagt die Grünenabgeordnete Lisa Badum. Dass durch das Sondervermögen der Klimaschutz in Deutschland gefördert wird, war eine Bedingung für die Zustimmung der Grünen zur Schuldenaufnahme gewesen. Umso enttäuschter ist Badum heute. „Damit wirft der SPD-Finanzminister uns beim Klimaschutz Jahre zurück“, sagt die Abgeordnete aus Bamberg. Die Bundesregierung verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass man die Gaskraftwerke als Überbrückung brauche, um eine reibungslose Transformation hin zu klimaneutralen Technologien zu gewährleisten.

Der zweite Kritikpunkt ist ein sozialer. Zwar kommt die Abschaffung der Gasspeicherumlage wie versprochen, andere Entlastungen bleiben aber aus – allen voran die in Aussicht gestellte Stromsteuersenkung für private Haushalte. „Schwarz-Rot schließt Haushalte und das Handwerk von der versprochenen Stromsteuersenkung aus, sodass vor allem die fossile Industrie profitiert“, sagt Badum. „Geht es noch dreister?“ Laut dem Vergleichsportal Verivox hätte die Maßnahme einer vierköpfigen Familie fast 100 Euro im Jahr erspart. Mehr als die 60 Euro der Gasspeicherumlage, die zudem in erster Linie Gaskunden trifft – also deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger. Eine Senkung der Stromsteuer wäre im Ergebnis also sowohl sozialer als auch ökologischer gewesen, heißt es von den Grünen.

Die Bundesregierung verweist hingegen darauf, dass die Abschaffung der Gasspeicherumlage sich auch auf die Stromkosten auswirken könnte. „Die niedrigeren Gaspreise sorgen für eine günstigere Stromproduktion von Gaskraftwerken“, erklärt dazu das Wirtschaftsministerium. „Die Strompreise am Markt dürften sich ebenfalls reduzieren, da sie sich nach den teuersten Energien ausrichten – das ist oft Gas.“ Wie hoch die Entlastung konkret sein könnte, ist aber noch unklar.

Kommt eine weitere Umlage auf die Haushalte zu?

Gleichzeitig sei die Abschaffung der Gasspeicherumlage nur ein Teil eines größeren Pakets zur Entlastung bei den Energiepreisen. Zu diesem Paket zählt beispielsweise auch die Senkung der Netzentgelte, die einen Teil des Strompreises ausmachen. Die waren zuletzt deutlich gestiegen. Dafür nimmt die Bundesregierung 6,5 Milliarden Euro in die Hand. Unklar ist aber auch hier, wie viel davon bei privaten Verbrauchern ankommt. Denn die Entgelte bezahlen die Betreiber für die Nutzung der Stromnetze. Wie viel der Entlastungen sie an die Kunden weitergeben, lässt sich kaum bestimmen. Mitunter hängt das auch vom Wohnort ab.

Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass eine neue Umlage bei den Strompreisen kommt – nämlich die sogenannte „Kapazitätsmarktumlage“. Die Beratungen dazu dauern an, heißt es in einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Mit der Umlage könnten neue Gaskraftwerke finanziert werden, die als Reserve benötigt werden – vor allem für den Fall, dass erneuerbare Energien wegen Dunkelflauten schwanken oder ganz ausfallen. Ob, wann und in welcher Höhe eine solche Umlage auf die Verbraucher zukommt, ist aber unklar. „Derzeit können keine belastbaren Berechnungen hierzu vorgelegt werden“, heißt es dazu aus dem Wirtschaftsministerium.