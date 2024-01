Schulze auf Marokko-Tour: Auf die sanfte Tour zu harten Resultaten

Entwicklungsministerin Svenja Schulze auf Marokko-Mission: Es geht um Fachkräfte, Migrationskontrolle – und den eigenen Etat.

Auslandsreisen von Politikern unterliegen einem strengen Protokoll. Darf die deutsche Entwicklungsministerin etwa in Marokko bei einer Eröffnungszeremonie ein Band in den rot-grünen Landesfarben durchschneiden? In manchen Ländern gälte das als unverzeihliche Verletzung nationaler Symbole, wissen erfahrene Diplomaten. Sollte Svenja Schulze also lieber die Plakette mit dem Namen der Einrichtung "enthüllen"? Bevor die Regierungsflieger abheben, gilt es, solche Punkte zu erörtern, die über Scheitern oder Gelingen einer Verständigung entscheiden können – gerade, wenn es um so explosive Themen geht wie die Migration.

Als die Wagenkolonne mit Svenja Schulze im belebten Universitätsviertel von Rabat an der neuen Zweigstelle des europäisch-marokkanischen Zentrums für Migration und Entwicklung eintrifft, sind die Feinheiten geklärt: Feierlich ein Tuch vom Schild zu ziehen, geht gar nicht. Dieser Akt gebührt in dem Land im Nordwesten Afrikas traditionell nur dem König. Und der ist an diesem warmen Vormittag Ende Januar nicht dabei, nicht persönlich zumindest. In dem kleinen, mit roten Berberteppichen ausgelegten Zelt, in dem die Feier stattfindet, steht ein Porträt von Mohammed VI. rechts neben den Fahnen der Europäischen Union, Deutschlands und der Gastgeber.

Zentrums für Migration und Entwicklung: Nach dem Deutschkurs zum Job nach Mannheim

Schulze, die einen schwarzen Hosenanzug mit einem blauen Shirt trägt, wendet sich lächelnd an die Runde der hochrangigen Gäste um den marokkanischen Arbeitsminister. Younes Sekkouri zählt zur Riege der jüngeren, an westlichen Elite-Universitäten ausgebildeten Politiker, die für die beachtliche Modernisierung des Landes in den vergangenen Jahren stehen. Aufmerksam registriert der Mann im Maßanzug jedes Wort der deutschen Ministerin. Die spricht von einer neuen, intensiveren Zusammenarbeit im Bereich der Migration: "Unsere Zentren spielen dabei eine zentrale Rolle", sagt sie. In der Hauptstadt entsteht das mittlerweile siebte im Land. Hier können sich interessierte Marokkaner schon seit einiger Zeit kostenlos beraten lassen, welche Berufe der deutsche Arbeitsmarkt braucht und welche Einreisevoraussetzungen es gibt. "Auch Fortbildungen und Deutschkurse können hier vermittelt werden", fügt sie an.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Amine Tamsy, ein hochgewachsener Mittzwanziger aus Casablanca, erzählt der Ministerin: "Ich habe Erfahrung im Bereich Klimatechnik und schon in Katar gearbeitet. Jetzt habe ich über das Zentrum bei einer Firma in Mannheim eine Stelle gefunden." Schulze nickt dem jungen Marokkaner aufmunternd zu – mit dem am örtlichen Goethe-Institut gelernten Deutsch klappt es schon gut. Über Mannheim wisse er allerdings noch nicht viel, hoffe aber, dass er dort einen Verein finde, in dem er weiter seinem großen Hobby nachgehen kann – dem Boxen. Jetzt warte er nur noch auf sein Visum. "Da müssen wir noch schneller werden", räumt die SPD-Politikerin ein.

Auch Innenministerin Nancy Faeser flog kürzlich nach Rabat. Foto: Christophe Gateau, dpa

Hinter der kleinen Eröffnungszeremonie steht ein großer Schritt, auf den die in der Migrationspolitik mächtig unter Druck stehende Bundesregierung seit Monaten hinarbeitet. Vor Schulze waren schon Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hier, Joachim Stamp ( FDP), der Sonderbeauftragte der Regierung für Migrationsabkommen, hat sich tagelang um die letzten Details gekümmert. Fast scheint es, als funktioniere die Ampel-Zusammenarbeit im Ausland besser als in Berlin. Die deutsche und die marokkanische Seite wollen künftig nicht nur im Bereich Fachkräfte enger zusammenarbeiten, sondern auch und vor allem bei der Eindämmung illegaler Migration. Marokko will demnach im Asylverfahren abgewiesene Landsleute schneller zurücknehmen. Es geht um vergleichsweise geringe Zahlen: Ausreisepflichtig waren in Deutschland zuletzt etwa 900 marokkanische Staatsbürger, darunter allerdings etliche Serienstraftäter.

Marokko ist ein wichtiges Transitland für Migranten aus Afrika

Im weltweiten Migrationsgeschehen spielt das gegenüber Spanien gelegene Königreich vor allem als Transitland eine gewichtige Rolle. Geflüchtete aus ganz Afrika hoffen, von hier aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Rund 90.000 Menschen haben die marokkanischen Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr daran gehindert, sich auf den gefährlichen Weg zu machen. Viele Migranten entscheiden sich zudem, im wirtschaftlich aufstrebenden Marokko zu bleiben, etwa in der aufstrebenden Tourismusindustrie zu arbeiten.

Ein Helfer geht in der Stadt Imi N'tala außerhalb von Marrakesch durch Trümmer. Foto: Mosa'ab Elshamy/AP, dpa

Das selbstbewusste Königreich weiß nur zu gut, dass es als Türsteher für Europa unverzichtbar ist. Länder, die Kooperation in Migrationsfragen per Ultimatum einfordern, etwa mit der Streichung von Entwicklungshilfe drohen, bissen zuletzt häufig auf Granit. Frankreich und Spanien, die ehemaligen Kolonialmächte etwa. Auch in der deutschen Politik wird immer wieder die Forderung nach einer harten Gangart laut. Aus dem Umfeld Schulzes heißt es: "Mit Druck geht gar nichts, Marokko ist auf unser Geld nicht angewiesen." Zudem versuchten Mächte wie Russland und China, ihren Einfluss in Afrika auszuweiten. Das langfristige Engagement Deutschlands werde in Marokko dagegen so genau wie wohlwollend registriert, etwa die Aufbauhilfe nach dem jüngsten schweren Erdbeben im Atlasgebirge.

Deutsche Haushaltskrise: Entwicklungspolitik im Kreuzfeuer

Entwicklungspolitik steht in der deutschen Haushaltskrise unter Dauerfeuer. Wo immer gespart wird, wird kritisiert, dass ja für Radwege in Peru im Etat noch Geld da sei. Doch für Schulze ist die Marokko-Mission ein Beleg, dass die gemeinsamen Projekte Deutschland Zugänge zu Regierungen und Zivilgesellschaften vieler Länder eröffnet. Die 55-Jährige setzt bei ihrem Besuch in Rabat darauf, die Interessen beider Länder auf Augenhöhe zusammenzubringen: "Deutschland ist auf qualifizierte Zuwanderung in Zukunft dringend angewiesen." Dann darf die SPD-Politikerin zur Schere greifen, gegen diese Art der Zeremonie hat die marokkanische Seite keine Einwände. Schnippschnapp, das Band ist ab. Und das zwischen Deutschland und Marokko vielleicht etwas fester.