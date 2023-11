Erdogan reist nächsten Freitag nach Deutschland

Der türkische Präsident Erdogan wird nächste Woche Freitag Deutschland besuchen. Sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Bundespräsident Steinmeier wird er treffen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, am kommenden Freitag, den 17. November, Deutschland zu besuchen. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mitteilte, werde Erdogan Freitagabend Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) im Kanzleramt treffen. Ein gemeinsames Abendessen sei geplant. Bei dem Gespräch gehe es um "die gesamte Bandbreite politischer Themen", sagte die Regierungssprecherin. Zuvor stünde ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an.

Erdogan auf Deutschland-Besuch am 17. November 2023

Es handelt sich um den ersten offiziellen Besuch Erdogans in Deutschland seit fünf Jahren. Scholz hatte Erdogan nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten im Mai nach Deutschland eingeladen. Scholz selber war im März 2022 zu einem Antrittsbesuch in der Türkei zu Besuch.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov kurz vor Bekanntwerden des offiziellen Besuchstermins sprachen sich 45 Prozent der Deutschen für eine Ausladung des türkischen Präsidenten im Kanzleramt aus. Grund ist Erdogans Haltung gegenüber der islamistischen Hamas. Nach dem Angriff auf Israel bezeichnete Erdogan die Hamas als "Befreiungsorganisation". 32 Prozent sagten, er solle dennoch in Berlin empfangen werden. (mit dpa)

