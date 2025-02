Wahlkreis Aachen II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet in Deutschland die nächste Bundestagswahl statt. In diesem Wahljahr treten wieder zahlreiche Parteien und Kandidaten an, um sich einen Platz im neuen Parlament zu sichern. Die Wahl entscheidet über die zukünftige politische Ausrichtung des Landes.

Bei der Bundestagswahl 2025 gilt eine Wahlrechtsreform. Ziel dieser Reform ist es, die Größe des Bundestages zu reduzieren. Dies wird insbesondere durch eine stärkere Gewichtung der Zweitstimme umgesetzt, während Überhangmandate entfallen. Zur Stimmabgabe muss an die Wahlbenachrichtigung gedacht werden. Auch eine Briefwahl konnte beantragt werden. Alle weiteren Informationen zum Wahlkreis Aachen II gibt es hier im Artikel. Wie sehen die Wahlergebnisse aus?

Wahlergebnisse für Aachen II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Wahlkreis Aachen II bestimmen die Wählerinnen und Wähler, wer das Direktmandat für die nächste Legislaturperiode erhält. Die Wahllokale öffnen am 23. Februar 2025 ab 8 Uhr und schließen wieder um 18 Uhr. Die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen werden nach der Auszählung im Datencenter veröffentlicht – diese lassen sich dann auch mit den vorherigen Umfragen zur Bundestagswahl vergleichen.

Aachen II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 87?

Der Bundestagswahlkreis Aachen II umfasst die gesamte Städteregion Aachen mit Ausnahme der Stadt Aachen, die einen eigenen Wahlkreis bildet. In diesem Gebiet leben rund 228.000 Menschen. Zur Städteregion gehören zehn Gemeinden:

Alsdorf

Baesweiler

Eschweiler

Herzogenrath

Monschau

Roetgen

Simmerath

Stolberg (Rhld.)

Würselen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Aachen II

Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Claudia Moll (SPD) mit 34,5 Prozent der Erststimmen das Direktmandat gewinnen. Während im Wahlkreis Aachen I deutlich die Partei Bündnis 90/Die Grünen gewinnen konnte, landete die Partei im umliegenden Wahlkreis nur auf dem dritten Platz.

Hier sind die Ergebnisse der Erststimmen von 2021:

Claudia Moll (SPD): 34,5 Prozent

Catarina dos Santos Firnhaber (CDU): 32,5 Prozent

Lukas Benner (Grüne): 11,8 Prozent

Birgit Haveneth (FDP): 7,1 Prozent

Michael Winterich (AfD): 7,5 Prozent

Johannes Koch (Die Linke): 2,7 Prozent

Sonstige: 3,9 Prozent

Das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse:

SPD: 31,6 Prozent

CDU: 29,5 Prozent

Grüne: 11,8 Prozent

FDP: 10,6 Prozent

AfD: 7,3 Prozent

Die Linke: 3,1 Prozent

Sonstige: 6,1 Prozent