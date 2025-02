Wahlkreis Aachen I: Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind Millionen von Wählerinnen und Wählern in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben. Die Wahl bestimmt nicht nur die neue Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, sondern hat auch entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Regierungsbildung. Die Bürgerinnen und Bürger können sowohl eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis wählen als auch mit der Zweitstimme über die Verteilung der Sitze im Parlament mitbestimmen.

Erwähnenswert ist außerdem die neue Reform des Wahlrechts. Durch die Änderungen soll der Bundestag verkleinert werden, um eine effizientere Arbeitsweise des Parlaments zu ermöglichen. Künftig spielt die Zweitstimme eine noch größere Rolle, da Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen. Alle weiteren Infos rund um den Wahlkreis Aachen I und die Ergebnisse finden Sie hier im Artikel.

Wahlergebnisse für Aachen I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 aus dem Wahlkreis Aachen I werden nach der Auszählung veröffentlicht und können hier im Datencenter abgerufen werden.

Aachen I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 86?

Der Bundestagswahlkreis Aachen I, mit der Wahlkreisnummer 86, befindet sich in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Aachen, die das gesamte Wahlkreisgebiet ausmacht, ist in sieben Stadtbezirke gegliedert:

Aachen-Mitte

Brand

Eilendorf

Haaren

Kornelimünster/Walheim

Laurensberg

Richterich

Der Wahlkreis Aachen I gehört zu den urbanen Wahlkreisen, die oft von einer hohen Wahlbeteiligung geprägt sind. Bei der letzten Bundestagswahl lag sie bei 78,4 Prozent.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Aachen I

Bei der Bundestagswahl 2021 setzte sich Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) mit 30,2 Prozent der Erststimmen durch und sicherte sich damit das Direktmandat. Danach folgten die Kandidaten der Parteien CDU und die SPD.

Die genaue Verteilung der Erststimmen sah 2021 so aus:

Oliver Krischer (Grüne): 30,2 Prozent

Rudolf Henke (CDU): 25,6 Prozent

Ye-One Rhie (SPD): 23,8 Prozent

Katharina Willkomm (FDP): 7,9 Prozent

Andrej Hunko (Die Linke): 4,4 Prozent

Roger Lebien (AfD): 3,8 Prozent

Sonstige: 4,3 Prozent

Die Verteilung der Zweitstimmen aus dem Jahr 2021:

Grüne: 29,0 Prozent

CDU: 22,8 Prozent

SPD: 22,0 Prozent

FDP: 10,8 Prozent

Die Linke: 5,4 Prozent

AfD: 3,9 Prozent

Sonstige: 6,2 Prozent