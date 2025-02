Wahlkreis Altmark – Jerichower Land: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Bundestagswahl aufgerufen. Wer nicht bereits per Briefwahl abgestimmt hat, kann seine Stimme am Wahltag direkt im Wahllokal abgeben.

Auch im Wahlkreis Altmark – Jerichower Land, der in Sachsen-Anhalt liegt, wird gewählt. Doch wie haben die Menschen hier abgestimmt? Sobald die Auszählung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse für den Wahlkreis 66 hier veröffentlicht. Zudem gibt es am Ende des Artikels einen Rückblick auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Altmark – Jerichower Land: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Wahlkreis Altmark – Jerichower Land öffnen die Wahllokale am 23. Februar 2025 um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wer vor Ort wählen möchte, sollte seine Wahlbenachrichtigung sowie ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Nach der Auszählung werden hier die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Altmark – Jerichower Land veröffentlicht. Erfahren Sie, welche Parteien und Kandidaten im Wahlkreis 66 die meisten Stimmen erhalten haben.

Altmark – Jerichower Land: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 66?

Der Wahlkreis Altmark – Jerichower Land (Wahlkreis 66) ist der flächenmäßig größte Bundestagswahlkreis Deutschlands und umfasst die drei Landkreise Altmarkkreis Salzwedel, Stendal und Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Durch die Neueinteilung zur Bundestagswahl 2025 wurde der frühere Wahlkreis Altmark um den Landkreis Jerichower Land erweitert.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Städte und Gemeinden, die zum Wahlkreis gehören:

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel:

Arendsee (Altmark)

Hansestadt Gardelegen

Kalbe (Milde)

Klötze

Hansestadt Salzwedel

Apenburg-Winterfeld

Beetzendorf

Dähre

Diesdorf

Jübar

Kuhfelde

Rohrberg

Wallstawe

Landkreis Stendal:

Bismark (Altmark)

Hansestadt Havelberg

Hansestadt Osterburg (Altmark)

Hansestadt Stendal

Tangerhütte

Kaiser- und Hansestadt Tangermünde

Arneburg

Eichstedt (Altmark)

Goldbeck

Hassel

Hohenberg-Krusemark

Iden

Rochau

Hansestadt Werben (Elbe)

Kamern

Klietz

Sandau (Elbe)

Schollene

Schönhausen (Elbe)

Wust-Fischbeck

Aland

Altmärkische Höhe

Altmärkische Wische

Hansestadt Seehausen (Altmark)

Zehrental

Landkreis Jerichower Land:

Biederitz

Burg

Elbe-Parey

Genthin

Gommern

Jerichow

Möckern

Möser

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Altmark – Jerichower Land

Bei der Bundestagswahl 2021 setzte sich Herbert Wollmann (SPD) mit 27,5 Prozent der Erststimmen durch und gewann das Direktmandat. Uwe Harms (CDU) folgte mit 21,8 Prozent auf dem zweiten Platz. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,1 Prozent.

Das waren 2021 die Erststimmen-Ergebnisse:

Herbert Wollmann (SPD): 27,5 Prozent

Uwe Harms (CDU): 21,8 Prozent

Arno Bausemer (AfD): 19,4 Prozent

Matthias Höhn (DIE LINKE): 10,4 Prozent

Marcus Faber (FDP): 8,5 Prozent

Gregor Laukert (GRÜNE): 4,3 Prozent

Sonstige: 8,1 Prozent

So fielen die Zweitstimmen-Ergebnisse aus:

SPD: 27,4 Prozent

CDU: 20,9 Prozent

AfD: 19,1 Prozent

DIE LINKE: 9,6 Prozent

FDP: 8,7 Prozent

GRÜNE: 5,4 Prozent

Sonstige: 8,7 Prozent