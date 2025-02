Wahlkreis Augsburg-Land: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 entscheidet darüber, wie sich die Politik in den kommenden Jahren entwickelt. Wahlberechtigte im Wahlkreis Augsburg-Land können an diesem Tag ihre Stimme abgeben. Wie haben sie votiert?

Die Ergebnisse für den Wahlkreis 252 finden Sie am Wahlabend hier im Datencenter, sobald die Ergebnisse der Auszählung vorliegen. Am Schluss dieses Artikels liefern wir zum Vergleich auch die Wahlergebnisse der vorherigen Bundestagswahl.

Wahlergebnisse für Augsburg-Land: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen zur Bundestagswahl um 18 Uhr ihre Türen. Wählerinnen und Wähler sollten bei einer persönlichen Abstimmung ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen, in der auch die Anschrift des Wahllokals angegeben ist. Erst- und Zweitstimmen bleiben trotz des geänderten Wahlrechts erhalten. Hier finden Sie nach der Auszählung die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Augsburg-Land:

Augsburg-Land: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 252?

Der Wahlkreis 252 umfasst die folgenden Gebiete:

Vom Landkreis Aichach-Friedberg

Gemeinden Affing , Aichach , Friedberg , Hollenbach , Kissing , Merching , Rehling und Ried

Verwaltungsgemeinschaft Dasing mit Adelzhausen, Dasing, Eurasburg , Obergriesbach und Sielenbach

Verwaltungsgemeinschaft Mering mit Mering , Schmiechen und Steindorf

Die übrigen Gemeinden gehören zum Wahlkreis 253.

Vom Landkreis Augsburg

Die übrigen Gemeinden gehören zu den Wahlkreisen 255 und 257.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Augsburg-Land

Da der bayerische Regierungsbezirk Schwaben zur Bundestagswahl 2025 einen zusätzlichen Wahlkreis erhielt, wurden die meisten schwäbischen Wahlkreise verkleinert. Augsburg-Stadt beispielsweise gab dabei die Stadt Königsbrunn an diesen Wahlkreis ab. 2021 trug er übrigens noch die Nummer 253.

2021 gewann Hansjörg Durz (CSU) den Wahlkreis mit 40,6 Prozent – gefolgt von Heike Heubach von der SPD mit 14,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,1 Prozent.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Hansjörg Durz, CSU: 40,6 %

Heike Heubach, SPD: 14,5 %

Stefan Lindauer, GRÜNE: 12,2 %

Rainer Kraft, AfD: 9,7 %

Marina Jakob, FREIE WÄHLER: 9,5 %

Matthias Krause, FDP: 7,9 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse im Wahlkreis Augsburg-Land von 2021:

CSU: 33,6 %

SPD: 16,4 %

GRÜNE: 12,9 %

FDP: 10,9 %

AfD: 9,6 %

FREIE WÄHLER: 8,1 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.