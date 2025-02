Wahlkreis Aurich – Emden: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl findet in diesem Jahr früher als üblich statt: Bereits am 23. Februar 2025 sind die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Der vorgezogene Wahltermin wurde notwendig, nachdem die Ampel-Koalition auseinandergebrochen war.

Wie haben die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Aurich – Emden abgestimmt? Die Ergebnisse werden hier veröffentlicht, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich sind am Ende des Artikels auch die Resultate der Bundestagswahl 2021 aufgeführt.

Wahlergebnisse für Aurich – Emden: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Wählerinnen und Wähler haben bei Wahlen immer zwei Möglichkeiten, ihre Stimme abzugeben: per Briefwahl oder persönlich im Wahllokal. Auch unter dem neuen Wahlrecht bleibt das bekannte System mit Erst- und Zweitstimme bestehen. Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Aurich – Emden sind nach der Auszählung hier in unserem Datencenter einsehbar.

Wer am Wahltag vor Ort wählen möchte, kann dies bis 18 Uhr in dem zugewiesenen Wahllokal tun. Die genaue Adresse ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt, die zudem als Nachweis für die Wahlberechtigung dient. Daher sollte sie unbedingt mitgebracht werden.

Aurich – Emden: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 24?

Der Wahlkreis mit der Nummer 24 setzt sich aus der kreisfreien Stadt Emden und dem Landkreis Aurich zusammen. Hier finden Sie alle Stadtteile und Gemeinden in der Übersicht:

Kreisfreie Stadt Emden

Altstadt

Barenburg (Emden)

Behördenviertel

Bentinkshof

Boltentor

Borssum

Conrebbersweg

Constantia

Friesland

Früchteburg

Groß-Faldern

Harsweg

Herrentor

Jarßum

Klein-Faldern

Larrelt

Logumer Vorwerk

Marienwehr

Petkum

Port Arthur/Transvaal

Tholenswehr

Twixlum

Uphusen (Emden)

Widdelswehr

Wolthusen

Wybelsum

Landkreis Aurich

Aurich

Baltrum

Berumbur

Dornum

Großefehn

Großheide

Hage, Flecken

Hagermarsch

Halbemond

Hinte

Ihlow

Juist

Krummhörn

Leezdorf

Lütetsburg

Marienhafe, Flecken

Norden, Stadt

Norderney, Stadt

Nordseeinsel Memmert

Osteel

Rechtsupweg

Südbrookmerland

Upgant-Schott

Wiesmoor

Wirdum

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Aurich – Emden

Im niedersächsischen Wahlkreis Aurich – Emden konnte die SPD bei der Bundestagswahl mit Abstand die meisten Stimmen erzielen. Das war damals die Verteilung der Erststimmen:

Johann Saathoff (SPD): 52,8 Prozent

Joachim Kleen (CDU): 17,7 Prozent

Stefan Maas (GRÜNE): 9,3 Prozent

Sarah Buss (FDP): 8,7 Prozent

Friedrich-Bernd Albers (DIE LINKE): 3,6 Prozent

Detlev Krüger (FREIE WÄHLER): 3,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 24 lag 2021 bei 71,9 Prozent. Die Ergebnisse der Zweitstimmen lauteten wie folgt:

SPD: 43,3 Prozent

CDU: 17,7 Prozent

GRÜNE: 13,0 Prozent

FDP: 8,9 Prozent

AfD: 8,2 Prozent

DIE LINKE: 3,4 Prozent

Sonstige: 5,5 Prozent