Wahlkreis Bergstraße: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl wurde vorgezogen und findet nun am Sonntag, dem 23. Februar 2025, statt. Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ursprünglich war der Wahltermin für den 28. September 2025 vorgesehen. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben im Vorfeld eine Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Diese informiert darüber, in welchem Wahllokal die Stimmabgabe erfolgen kann und welche weiteren Details zu beachten sind. Alternativ besteht die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen.

Die Anzahl der Wahlkreise bleibt auch bei dieser Wahl unverändert bei 299. Änderungen durch die kürzlich verabschiedete Wahlrechtsreform haben daran nichts geändert. Einer dieser Wahlkreise ist der Wahlkreis Bergstraße in Hessen. Wie sich die Wählerinnen und Wähler dort bei der Bundestagswahl 2025 entschieden haben, erfahren Sie direkt nach der Stimmauszählung hier in diesem Artikel. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht mit allen Orten, die im Wahlkreis Bergstraße liegen.

Wahlergebnisse für Bergstraße: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Lagen die Umfragen zur Bundestagswahl richtig? Das zeigt das Wahlergebnis. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Bergstraße gibt es nach der Auszählung hier im Datencenter.

Bergstraße: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 187?

Jedem der 299 Wahlkreise wurde eine eigene Nummer zugeteilt. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte der Wahlkreis Bergstraße die Nummer 188. Bei der Bundestagswahl 2025 trägt der Wahlkreis die Nummer 187. Diese Orte gehören dem Wahlkreis Bergstraße an:

Landkreis Bergstraße

Abtsteinach

Bensheim (Stadt)

Biblis

Birkenau

Bürstadt (Stadt)

Einhausen

Fürth

Gorxheimertal

Grasellenbach

Groß-Rohrheim

Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt

Hirschhorn (Neckar, Stadt)

Lampertheim (Stadt)

Lautertal (Odenwald)

Lindenfels (Stadt)

Lorsch (Stadt)

Michelbuch

Mörlenbach

Neckarsteinach (Stadt)

Rimbach

Viernheim (Stadt)

Wald-Michelbach

Zwingenberg (Stadt)

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Bergstraße

Bei der Bundestagswahl haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, zwei Stimmen abzugeben: die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählen die Wählerinnen und Wähler eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis, der sie im Bundestag vertreten soll. Bei der Erststimme waren 2021 das die Ergebnisse im Wahlkreis Bergstraße:

Michael Meister (CDU): 30,5 Prozent

Sven Wingerter (SPD): 27,2 Prozent

Moritz Müller (GRÜNE): 13,9 Prozent

Till Mansmann (FDP): 10,7 Prozent

Thomas Fetsch (AfD): 9,5 Prozent

Kerstin Buchner (FREIE WÄHLER): 2,8 Prozent

2021 gab es im Wahlkreis Bergstraße 197.782 Wahlberechtigte, wovon 153.176 Personen ihr Wahlrecht in Anspruch genommen haben. Das waren die Wahlergebnisse bei der Zweitstimme:

SPD: 27,2 Prozent

CDU: 24,5 Prozent

GRÜNE: 14,2 Prozent

FDP: 13,5 Prozent

AfD: 9,5 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 8,2 Prozent